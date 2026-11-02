La scelta di nome e numero, gli esordi e le porte chiuse in Ferrari: dentro il mondo di Kimi Antonelli

Con il podio conquistato ieri nel Gran Premio del Messico, Andrea Kimi Antonelli è ufficialmente il nuovo campione del mondo. Al volante della sua Mercedes, il talento di Bologna ha spezzato un digiuno tricolore che durava da ben 73 anni: l’ultimo pilota italiano a laurearsi campione del mondo era stato infatti il leggendario Alberto Ascari nel lontano 1953.

Ma Antonelli non si è limitato a colmare un vuoto generazionale, ha messo la sua firma indelebile nei libri dei record del motorsport. A soli 20 anni e 68 giorni, il pilota italiano è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, strappando il primato che apparteneva a Sebastian Vettel. Non solo: è entrato a far parte di un club d’élite composto da pochissimi eletti, tra cui Lewis Hamilton e Jacques Villeneuve, capaci di conquistare il titolo iridato già alla loro seconda stagione nella massima serie. Un trionfo epocale che segna l’inizio di una nuova era. Ma chi è davvero Kimi Antonelli? Cosa si nasconde dietro il giovane fenomeno della Mercedes? Ecco alcune curiosità che possono aiutarci a conoscerlo, e in conclusione la risposta alla domanda che tanti italiani continuano a farsi: perché non corre per la Ferrari?

L’amore per i motori in famiglia

La storia di Andrea Kimi Antonelli è prima di tutto una storia di famiglia, cresciuta a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove il legame coi motori e la velocità è un tratto distintivo che si tramanda da generazioni. Tutto comincia dall’officina storica di nonno Giordano alla Croce di Casalecchio, un punto di partenza fondamentale anche per il papà del neo campione del Mondo.

Ex pilota da corsa e mente della Antonelli Motorsport (oltre che della AKM Motorsport), Marco non è solo il Team Principal che firma successi nei campionati GT e in Formula 4, ma è stato un vero e proprio pilastro nei primi, decisivi passi di Kimi tra i kart e le monoposto.

La scelta del nome

Il pensiero corre immediatamente a “Iceman”, l’ultimo pilota campione del Mondo di Maranello. Eppure, l’anagrafe di Andrea Kimi Antonelli custodisce un retroscena ben diverso dall’omaggio sportivo. Il secondo nome del talento emiliano non nasce infatti da una celebrazione del finlandese, ma dall’intuizione di un grande amico di papà Marco, l’ex pilota Enrico Bertaggia.

Durante la ricerca di un abbinamento che suonasse moderno e di respiro internazionale, fu proprio quest’ultimo a mettere sul tavolo l’opzione “Kimi”. Un’idea apparentemente insolita che però si incastrava alla perfezione tra Andrea e Antonelli, creando un marchio sonoro destinato a restare impresso. Col passare del tempo e l’ascesa nel motorsport, il giovane pilota bolognese ha imparato a convivere e ad apprezzare quel parallelismo involontario con Raikkonen, del quale ammira l’iconico approccio impassibile e la leggendaria freddezza sotto pressione.

Il numero 12

Nel motorsport il legame con il numero che si sceglie per la pista non è mai casuale, e così è stato anche per Kimi. L’amore per il 12 affonda le radici nella parte più intima e romantica della sua passione per le corse: un omaggio totale al suo mito assoluto, Ayrton Senna, che ha scritto alcune tra le pagine più iconiche della storia della Formula 1. È il numero che ha accompagnato il brasiliano nella sua folgorante ascesa al volante della Lotus nera e oro, ed è lo stesso impresso sulla McLaren biancorossa del 1988, l’anno del suo primo titolo mondiale.

Per il giovane talento bolognese, cresciuto nel mito del fuoriclasse brasiliano, portare quel numero in pista è un modo per tenere vivo un filo conduttore generazionale. Il 12 lo ha accompagnato sui podi di mezza Europa durante le cavalcate trionfali in Formula 4 e in Formula Regional: un legame talmente forte da portarlo a decidere di non cambiare neppure la prossima stagione, quando avrebbe “diritto” di correre col numero 1 destinato al campione del Mondo.

Alle radici del successo

Ad appena tre anni il legame simbiotico con la pista, e tutto nasce da un gioco: seduto sulle gambe di papà Marco, il piccolo Kimi stringe tra le mani il volante di un go-kart mentre il padre gestisce i pedali di acceleratore e freno per sopperire a una statura che ancora non permetteva di raggiungerli.

Quello che era iniziato come un divertimento di famiglia si trasforma rapidamente in un percorso agonistico precoce. I primi veri giri in totale autonomia arrivano poco dopo, sul tracciato del Galliano Park di Forlì. È il 2012, quando Kimi si allaccia il casco per debuttare nel Trofeo Italiano alla guida di un piccolo kart modello “Delfino”: pur avendo a disposizione un mezzo da competizione non avanzato e poco performante rispetto a quelli dei frequentatori abituali della pista, che erano più grandi ed esperti di lui, Kimi dà spettacolo. Linee perfette in pista e sorpassi, Antonelli lascia a bocca aperta anche gli adulti: il talento precoce c’è e si vede.

L’esordio agonistico

Per testare il talento del figlio senza pesare sul budget familiare, papà Marco sceglie la via formativa della categoria Easykart 60 CC, ma Kimi salta le prime due gare, quindi rispetto ai concorrenti mancano non solo i punti ma soprattutto la confidenza col mezzo. L’esordio agonistico avviene il 17 maggio 2015 sul circuito veneto di Adria, e la risposta del cronometro è disarmante. Kimi lascia tutti a bocca aperta: conquista la pole position assoluta davanti a 54 piloti e domina la corsa, tagliando il traguardo con ben sette secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori.

Quella gara ad Adria non fu un caso isolato. Nelle successive 5 tappe del campionato, Antonelli salì sul podio per ben 4 volte (collezionando altre 2 vittorie), riuscendo nell’impresa di vincere il Trofeo Italiano Easykart 60 nonostante lo svantaggio iniziale dei punti saltati nei primi due round.

Il ruolo di attore

La storia di Antonelli incrocia anche il mondo del cinema. All’età di circa 10 anni recita in uno dei film italiani a tema motorsport più famosi di sempre, “Veloce come il vento”, uscito nelle sale nel 2016 per la regia di Matteo Rovere, interpretando il ruolo di Matteo, un bambino che fa parte della cerchia di amici e della “tribù” di ragazzini che gravitano attorno alla famiglia dei protagonisti.

Il regista non voleva attori bambini tradizionali: cercava giovanissimi legati al mondo dei motori che fossero abituati all’adrenalina, ai rumori forti dei box e alla vita da pista, in modo che si muovessero con naturalezza sul set per dare massima autenticità alla pellicola.

Il diploma e la patente

Far coesistere le trasferte intercontinentali e le sessioni al simulatore con la routine scolastica è stata un’autentica prova di forza. Il pilota bolognese ha tagliato un traguardo fondamentale il 23 giugno 2025, giorno in cui ha ufficializzato sui propri canali social il conseguimento del diploma in Relazioni Internazionali e Marketing presso l’Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno.

La patente di guida B è stato un altro importante obiettivo per lui, tra l’altro particolarmente stressante. Pur essendo abituato a guidare e testare bolidi da oltre 300 km/h in pista, Kimi ha dovuto attendere fino al gennaio del 2025, appena sei settimane prima del semaforo verde del Gran Premio d’Australia che ha segnato il suo esordio ufficiale come pilota della Mercedes.

Nonostante l’abitudine a gestire la pressione dei circuiti internazionali, Antonelli ha confessato che l’esame è stato uno dei momenti in assoluto più stressanti. Sotto gli occhi dell’esaminatore, il talento emiliano ha avvertito una comprensibile tensione legata ai comandi tradizionali e al rispetto rigoroso del codice stradale cittadino, ammettendo il timore di commettere errori banali proprio nelle manovre più classiche e severe della prova, a partire dal temuto parcheggio.

E la Ferrari?

Prima di legare il proprio nome alla Mercedes, la storia di Andrea Kimi Antonelli avrebbe potuto tingersi di rosso. Quasi dieci anni fa, quando il pilota bolognese dominava ancora le categorie dei kart ad appena 11 anni, i radar della Ferrari Driver Academy lo avevano già intercettato. Fu Massimo Rivola, all’epoca responsabile del vivaio del Cavallino Rampante, a intuire il potenziale del ragazzo, portandolo a Maranello per una sessione di test al simulatore che diede riscontri straordinariamente positivi.

La strada verso l’orbita di Maranello sembrava spianata, ma l’allora Team Principal Maurizio Arrivabene decise di frenare l’operazione: Antonelli fu considerato troppo giovane. La rinuncia non derivava dallo scetticismo sulle sue qualità al volante, ma da una precisa filosofia organizzativa della gestione interna: la Ferrari di quegli anni non possedeva una struttura logistica idonea per supportare e accompagnare la crescita sportiva e personale di un bambino così piccolo. Una prudenza procedurale che ha privato la scuderia italiana del talento più cristallino della sua generazione, aprendo un’autostrada in cui si è inserito prontamente il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff.

Il “furto” della Mercedes

Mentre Maranello esitava, la Mercedes ha agito con una tempestività chirurgica. Intuito il potenziale del ragazzo, Toto Wolff ha voluto vederci chiaro in prima persona, agevolato dai contatti avviati dal manager Giovanni Minardi. Ricevuti i feedback positivi dai suoi osservatori, il Team Principal austriaco non ha avuto esitazioni: nel 2019, Antonelli è stato ufficialmente blindato all’interno del programma giovani. L’obiettivo era quello di accompagnarlo fino alla Formula 1, con una pianificazione a lungo termine sulla falsariga di quanto già fatto in passato con piloti del calibro di George Russell ed Esteban Ocon.

La risposta del pilota bolognese è stata una spietata striscia di successi. Nel 2022 ha cannibalizzato la Formula 4, conquistando contemporaneamente la serie italiana e quella tedesca, per poi imporsi l’anno successivo nella Formula Regional europea e mediorientale. Davanti a questo percorso, la scuderia di Brackley ha optato per un clamoroso salto generazionale, promuovendo il talento emiliano direttamente in Formula 2 nel 2024, senza transitare dalla Formula 3. Nonostante le inevitabili insidie di un debutto così precoce, i successi ottenuti nella categoria cadetta hanno sciolto ogni residua riserva di Wolff.

Il definitivo allineamento degli astri è arrivato col terremoto di mercato dell’inverno 2025: l’annuncio del trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari. Trovatosi a gestire una delle eredità più pesanti della storia del motorsport, e nonostante le suggestioni legate a top driver come Carlos Sainz o Max Verstappen, Wolff ha scelto di puntare tutto sulla propria scommessa d’origine, il talento cristallino di Andrea Kimi Antonelli, e il resto è già storia.