Lutto nel mondo del Rally raid, muore a 37 anni Giulia Maroni

Era impegnata in un'escursione sull'Appennino Modenese quando, presumibilmente a causa di una lastra di ghiaccio, è scivolata precipitando in un canalone per una cinquantina di metri: ha perso così la vita a soli 37 anni la campionessa di rally Giulia Maroni. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 28 gennaio.

Stando a quanto riferito dalle autorità, anche sulla base del racconto del compagno della 37enne bolognese che era insieme a lei in quel tragico momento, la coppia stava percorrendo il sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta verso il rifugio Taburri, in zona Pizzo dei Sassi Bianchi, nella frazione di Fellicarolo a Fanano. L'uomo lancia immediatamente l'allarme, attivando i soccorsi. Sul posto da lui indicato giunge l'elisoccorso di Pavullo (Modena), che fa scendere a terra l'equipe tecnica e sanitaria della stazione monte Cimone. Il mezzo riprende il volo per poi fare ritorno, qualche minuto dopo, con altri specialisti del Soccorso alpino.

Dopo una più che complessa operazione di recupero, i soccorritori riescono a issare Giulia a bordo dell'EliPavullo, che si dirige rapidamente verso l'ospedale Maggiore di Bologna. Purtroppo, nonostante la tempestività dell'intervento, per la 37enne bolognese non c'era più nulla da fare: a causa della gravità delle ferite riportate durante la caduta nel canalone, la campionessa di rally è spirata mentre si trovava in volo verso il nosocomio. Gli inquirenti sono tuttora allavoro per ricostruire le esatte dinamiche del terribile incidente che è costato la vita alla donna.

Giulia Maroni, nata a Faenza e vissuta a Castel San Pietro Terme ma da tempo residente nella bassa bolognese, era una personalità di spicco nel mondo del Rally raid. Uno degli allori più importanti della sua carriera è la vittoria del titolo italiano 2021 nella specialità del Cross Country, ottenuta da navigatore al fianco del pilota della Toyota Hilux Overdrive Sergio Galletti.

La sua esperienza si è ampliata con la partecipazione alla celebre Dakar: nel 2022 si cimentò con la corsa "Classic" al fianco del pilota Luciano Carcheri su Nissan, mentre nel 2023 affiancò Rebecca Busi al volante di un veicolo SSV della Hrt Technology.