MotoGP, Alex Marquez sorprende il fratello Marc e trionfa al Montmelò

Uno strepitoso Alex Marquez rovina i piani di suo fratello Marc e vince il GP di Catalogna, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Partito dalla pole, sul circuito di Montmelò il più giovane dei Marquez dopo un'indecisione alla partenza, si prende la scena dal quarto giro in poi il pilota del team Gresini si prende la scena, andando a conquistare la seconda vittoria stagionale. Un successo che toglie a Marc Marquez, la possibilità di conquistare il titolo nel prossimo GP di Misano. Match point rinviato a Motegi. Ora il "Cabroncito" ha 182 punti di vantaggio su Alex, un distacco comunque rassicurante, in vista delle prossime gare. Alle spalle dei Marquez un super Enea Bastianini, che dopo aver lottato col pari Pedro Acosta, conquista un podio che fa morale. Incoraggiante anche il settimo posto di Pecco Bagnaia dietro a Quartararo e Ogura. L'ex campione del mondo, partito 21°, sfrutta l'ottimo avvio recuperando nove posizioni, poi riesce a rimontare.

Marc passa Alex alla prima curva e va in testa alla corsa. Grande partenza di Bagnaia, che dal 21° posto si trova già in 12esima posizione. Al secondo giro cadono Bezzecchi e Di Giannantonio, entrambi riprendono la corsa dal fondo. Enea Bastianini passa Quartararo e sale in quarta posizione. Intanto si infiamma la lotta tra i due fratelli. Torna davanti Alex con un grande sorpasso su Marc. Il leader del Mondiale riprova il sorpasso in fondo al rettilineo e rischia la caduta, dietro Acosta sembra tenere il ritmo in terza posizione. Intanto continua la rimonta di Bagnaia, che passa Ogura e sale in ottava posizione. A metà corsa Alex Marquez guida davanti al fratello Marc. Terzo Bastianini, poi Acosta, Marini, Quartararo e Bagnaia, partito 21°.

It's an all-French fight for P5



But @Luca_Marini_97 and @PeccoBagnaia (coming all the way from 21st) might as well enter the battle! #CatalanGP pic.twitter.com/QLmc0aH9De — MotoGP™ (@MotoGP) September 7, 2025

Il terzetto di testa stacca Pedro Acosta: Alex, Marc e Bastianini sono racchiusi in un secondo. Marc prova a spingere e si avvicina al fratello, mentre Bastianini non riesce a tenere il ritmo degli spagnoli e perde due secondi. Una piccola sbavatura di Marc gli costa l'assalto finale. Ultime curve per Alex, che trionfa col fratello Marc scivolato dietro di un secondo e mezzo. Sul podio anche Enea Bastianini, quarto Acosta, quinto Quartararo, sesto Ogura, settimo Bagnaia (in rimonta dalla 21esima posizione) e ottavo Marini.

"Ho fatto il massimo ma oggi Alex era davvero veloce. Nei primi giri sono riuscito a spingere bene e ho fatto quel che volevo, poi le cose sono cambiate e all'ultimo giro ero al limite, non volevo cadere. Va bene così. Sono contento per la Ducati, per Alex e per me". Con un gran sorriso, Marc Marquez commenta il suo secondo posto.

"Oggi mi sentivo pronto e mi sono detto, bisogna farcela, ma se non va alla peggio arrivo secondo. Comunque avevo un ottimo passo e alla fine ci sono riuscito. Sono veramente contento"

, le parole di Alex, molto festeggiato insieme a Marc dal pubblico di casa.