Niccolò Zanardi: “Papà Alex avrebbe adorato questo Antonelli”

«Papà Alex, se fosse ancora tra noi, sarebbe fiero di essere bolognese come Kimi. E guardando al pilota, ne avrebbe apprezzato qualità e razionalità. Tra i ventenni assetati di corse, si possono trovare veri talenti in termini di guida, ma non con un tale livello di razionalità e logica. Kimi è capace di analizzare cordoli, avversari e strategie. Per non parlare della sua freddezza al volante». A parlare è Niccolò Zanardi, 28 anni, istruttore di guida, figlio del grande Alex, scomparso lo scorso primo maggio. L’abbiamo incontrato all’evento che Bmw Italia ha dedicato ad Alex per ricordarlo in occasione del 60° compleanno. «Kimi - aggiunge Niccolò - possiede tutte le qualità che normalmente si acquisiscono con l’esperienza. Un campionato meritato non solo con le mani, ma anche con la testa, sono sicuro che sarebbe stato questo il parere di papà».

Non scordiamo la sua umiltà.

«Sì. Una qualità che va assolutamente apprezzata, un aspetto che ricorda tantissimo uno dei più grandi campioni della storia: Ayton Senna. Papà ha conosciuto personalmente Ayrton e mi ha sempre raccontato proprio della sua umiltà, qualcosa di raro nelle corse, era il suo idolo».

Ed Ayrton è un mito per Kimi.

«Beh, lo sarebbe per qualsiasi pilota».

Alex e Kimi, entrambi bolognesi: uno con le auto ha conquistato l’America in IndyCar, l’altro il mondo in F1.

«Bologna può esserne solo fiera, considerando che è anche il cuore della Terra dei motori, la Motorvalley».

Papà ha mai cercato di portarti verso la F1?

«Mi ha spinto a trovare la mia passione: entrare nel mondo dell’automobilismo, anche se in un’altra veste, rispetto a quella di pilota agonistico».

E ha mai confidato il cruccio di non aver mai vinto un Gp in F1?

«Della sua avventura in F1 me ne ha sempre parlato positivamente. È chiaro che poteva sicuramente andare meglio, però i successi che ha avuto nella IndyCar americana non sono solo a livello agonistico, ma vittorie di vita. Mi raccontava sempre di quell’ambiente delle corse e lo rappresentava come una famiglia, meccanici, compagno di squadra, il team principal, manager e ingegneri. Papà diceva che se trovi un ambiente che ti piace, appassiona e dove stai bene, poi i risultati arrivano di conseguenza».

E Kimi?

«Credo sinceramente che anche lui abbia trovato quel tipo di ambiente nel team. E questo probabilmente lo ha stimolato ancora di più consentendogli di diventare il campione che è».

Niccolò, assomigli tanto ad Alex anche nel parlare e analizzare

«Papà mi ha lasciato sicuramente tantissime nozioni tecniche che mi tornano utilissime. Ma ancora più importante è quello che mi ha lasciato a livello umano. Di lui ricordo una frase, in particolare, che pronunciò guardandomi fisso negli occhi: Ricordati che anche quando tutto sembra andare male e insormontabile, noi abbiamo sempre una scelta. E l’errore più grande che una persona può fare è pensare di non avere una scelta».