Il Parma stende il Genoa, il Palermo piega la Reggina

Frosinone sempre più saldamente al comando dopo l'ultima vittoria a Como. Frenano il Genoa, sconfitto a Parma e la Reggina che perde a Palermo. Si conferma al quarto posto il Sudtirol che vince a Pisa. Nella bassa classifica importante vittoria del Perugia che asfalta il Brescia, togliendosi dalla zona playout.



Ma andiamo ad analizzare le gare di questa 23^ giornata del torneo cadetto: nell'anticipo tra Modena e Cagliari i canarini emiliani hanno avuto la meglio sui sardi grazie alle reti di Thiaw al 25' su calcio di rigore e di Bonfanti al minuto 83. In riva al Lario il Frosinone liquida la "pratica Como" nella mezz'ora del primo tempo: prima con Mazzitelli al 14' e poi con Caso al 26'. Una vera schiacciasassi la squadra allenata da Mister Fabio Grosso.

Finisce invece a reti bianche (0-0) la sfida del San Vito-Marulla fra il Cosenza e la Ternana, una gara con pochissime emozioni. La squadra allenata da Andreazzoli con questo risultato si piazza all'ottavo posto in classifica (zona playoff), ma in questo momento nella città umbra, l'attenzione dei tifosi è rivolta anche alle ultime delicate vicende societarie.

Un Bari corsaro espugna il "Paolo Mazza" battendo la Spal con il risultato pirotecnico di 4 a 3. Una gara che la squadra pugliese, dopo essere stata in vantaggio 4-1, ha anche rischiato di pareggiare nel finale con i ferraresi in rimonta di 3 reti. Bari che era andato in vantaggio con due gol per tempo con Folorunsho al 20' ed Esposito al 26', e poi di Cheddira al 56' e di Antenucci al 67', mentre i ferraresi sono andati a segno al 62' con Moncini e poi con Nainggolan al minuto 81' e con Celia al minuto 83'. Poco da dire: una gara sicuramente spettacolare per coloro che amano il calcio. Molta amarezza in casa Spal da parte del tecnico Daniele De Rossi, che a fine gara ha tuonato contro la società esternando tutta la sua insoddisfazione per come è stato condotto il mercato di gennaio.

Successo importante anche per il Venezia che va ad espugnare il "Vigorito" a spese del Benevento: 2 a 1 il risultato a favore dei lagunari con le reti di Pierini al 3' e Pohjanpalo al 70' inframezzate dal gol di Tello al 45' per i giallorossi sanniti. La sconfitta interna dei campani è costata la panchina al tecnico Fabio Cannavaro, sostituito da Roberto Stellone.

Continua la serie positiva del Sudtirol targato Bisoli, che espugna l'Arena Garibaldi battendo il Pisa per 1 a 0 con un gol di Berardinelli al minuto 11' del primo tempo, rete che i toscani non sono riusciti più a recuperare. Un Perugia in serie positiva asfalta il Brescia per 4-0 con i gol di Santoro al 40', Casasola al 48' raddoppia su calcio di rigore, Kouan al 52' segna il terzo gol mentre Angela al 74' quadruplica il punteggio.

Infine il Cittadella vince per 3-0 contro l’Ascoli con i gol di Crociata nel primo tempo e la doppietta di Antonucci nel secondo Anche qui un'altra panchina che salta in casa bianconera, quella del tecnico Cristian Bucchi. Per il sostituto sarà una corsa a tre dove sono rimbalzati i nomi di Diego Lopez Lopez, Roberto Breda e Gigi Di Biagio. Staremo a vedere.

Cade pesantemente il Genoa al Tardini di Parma: 2 a 0 il punteggio che rilancia gli emiliani al settimo posto della zona playoff in tandem con la Ternana. Le reti, una per tempo, al 32' di Benedyczak, con il raddoppio al 53' di Vazquez su calcio di rigore. Al termine della gara il tecnico rossoblu Alberto Gilardino si è assunto in pieno la responsabilità della sconfitta.

Perde anche la Reggina alla "Favorita" per 2-1. Un successo che rilancia il Palermo al sesto posto della zona playoff con 34 punti. Reggina che rimane comunque al terzo posto con 39 punti, ma comincia a sentire il fiato sul collo di Sudtirol a 38 e di Bari a 36. Le reti: per i rosanero sblocca il risultato Brunori al 47' su rigore, pareggio degli amaranto al 76' con Marconi, ma al minuto 81' Soleri segna il gol del successo per i siciliani.

La 23^ giornata ha confermato sempre più al comando il Frosinone di mister Fabio Grosso. Per il secondo posto, a questo punto, tutto può accadere, con Genoa e Reggina che sono insidiate da Sudtirol e Bari. Si prospetta un finale di campionato davvero avvincente, con una classifica corta, sia in alto che in basso. Il Perugia si è momentaneamente tolto dalla zona critica. Tutte le squadre, dopo la conclusione del mercato di gennaio, dovranno testare l'efficacia dei nuovi acquisti.

Risultati



Modena-Cagliari 2-0

Benevento-Venezia 1-2

Cittadella-Ascoli 3 - 0

Cosenza-Ternana 0-0

Perugia-Brescia 4-0

Pisa-Sudtirol 0-1

Spal-Bari 3-4

Como-Frosinone 0-2

Parma-Genoa 2-0

Palermo-Reggina 2-1



La classifica

Frosinone 51

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 38

Bari 36

Palermo 34

Parma 33

Ternana 33

Cagliari 32

Pisa 31

Modena 31

Parma 30

Cittadella 27

Perugia 26

Ascoli 26

Como 26

Brescia 25

Spal 24

Venezia 24

Benevento 23

Cosenza 22



Prossimo turno



Genoa-Palermo

Brescia-Modena

Cagliari-Benevento

Frosinone-Cittadella

Reggina-Pisa

Sudtirol-Como

Venezia-Spal

Ascoli-Perugia

Ternata-Parma

Bari-Cosenza