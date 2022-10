Al via il cambio di pneumatici: cosa fare dal 15 ottobre

Anche se il clima è tutt'altro che invernale, può essere molto pericoloso avventurarsi in strade di montagna senza avere i giusti pneumatici nella propria auto. Anche se il regolamento nazionale impone l'obbligo di gomme invernali dal 15 novembre al 15 aprile, da sabato 15 ottobre l'Anas ricorda che in Val d'Aosta prenderà il via l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle proprie strade " particolarmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio ".

Perché si cambiano le gomme

Rispetto a quelle estive, l'aderenza di quelle invernali è migliore e rende i rischi minimi anche su strade dove sull'asfalto sono presenti criticità dovute alla stagione che avanza. È bene che tutti gli automobilisti abbiano un mese di tempo per organizzarsi nel cambio degli pneumatici o sbrigarsi nel caso in cui debbano imbattersi su strade d'alta quota. Per effettuare il cambio basta recarsi da un gommista o da un rivenditore autorizzato.

Temperatura e condizioni stradali

Come si legge su Drivercenter, i pneumatici invernali sono progettati e realizzati "per reagire attivamente ad una temperatura esterna bassa, orientativamente inferiore ai 7°C ". Qualsiasi siano le condizioni del fondo stradale (bagnato, con neve o ghiaccio), dai sette gradi in giù si possono percepire i benefici della tipologia di pneumatico progettato e costruito per far fronte a quel tipo di criticità. " Grazie a uno specifico disegno battistrada e all'utilizzo di lamelle, i pneumatici invernali massimizzano l'aderenza su superfici bagnate, innevate o ghiacciate", sottolineano gli specialisti. L'aderenza è sicuramente maggiore in queste condizioni (sia in motricità che in frenata) ma si mantengono ottime anche se la strada è asciutta.

Per quanto riguarda la frenata, la differenza tra uno pneumatico normale e pneumatico invernale è abissale: secondo alcuni test, su fondo bagnato e con una velocità dell'auto pari a 90 Km/h, nel primo caso saranno necessari 59,2 metri, con quello invernale 53,8. Con un fondo innevato, invece, quello estivo frena in 43,8 metri, quello invernale in 35,5 metri e senza la possibilità di sbandate.

Le gomme quattro stagioni

Negli ultimi anni, però, vanno molto di moda gli pneumatici "quattro stagioni", riconoscibili dalla scritta M+S (Mud+ Snow, fango e neve), alcuni con accanto il simbolo del fiocco di neve a indicare la loro idoneità all'utilizzo invernale e su fondi innevati. In generale, però, le gomme "all seasons" hanno un'aderenza minore rispetto a quelle termiche quando il fondo è ghiacciato o c'è la presenza di neve così come i tempi di frenata, ridotti nel secondo caso rispetto al primo.