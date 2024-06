Italia-Bosnia 0-0: prima occasione per Chiesa | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia torna in campo, al Castellani di Empoli, contro la Bosnia per l'ultima amichevole prima della partenza per Euro 2024. Dopo il deludente pareggio senza reti contro la Turchia, gli Azzurri sono chiamati ad una reazione, in vista del debutto del 15 giugno contro l'Albania. Ancora senza Barella, Luciano Spalletti passa al 3-4-2-1 e dà spazio ai calciatori non utilizzati nel match di martedì. Un appuntamento importante, utile per dare al ct azzurro le ultime indicazioni per la scelta degli undici titolari. La partita sarà trasmessa su Rai 1 alle 20.45, con la telecronaca della coppia Rimedio-Di Gennaro.

La diretta

30' - Alla mezz'ora gli Azzurri provano ad alzare i ritmi. Ottima l'intesa fino a questo punto tra Scamacca e Frattesi

25' - Sugli sviluppi di un corner svetta Frattesi. Il suo colpo di testa termina di poco a lato

20' - Brivido in area azzurra. Cambiaso e Calafiori sbagliano la lettura di un lancio dalla tre quarti. Ne approfitta Gazibegovic, si inserisce e mette in mezzo. Dalla corta respinta di Buongiorno il pallone arriva Hajradinovic che tira a rete. Salva tutto la respinta di Darmian

18' - Si rivede la Bosnia. Gazibegovic calcia una punizione dal limite dell'area. Si fa trovare pronto Donnarumma, che manda in angolo

14' - Altra occasione per l'Italia. Scamacca manda in porta Frattesi con un colpo di tacco. A tu per tu con Piric il centrocampista dell'Inter sbaglia il controllo e non riesce a concludere

10' - Gli Azzurri reagiscono subito. Dopo un inserimento in area di Frattesi, la palla arriva a Chiesa che calcia un rigore in movimento. Il tiro del numero 14 viene murato dalla difesa avversaria a portiere battuto

8' - Bosnia pericolosa. Errore in costruzione di Calafiore, che nel tentativo di servire Darmian con un passaggio laterale consegna palla a Hajradinovic. Sul diagonale del bosniaco è provvidenziale l'intervento di Donnarumma

5' - L'Italia prova a fare la partita, sviluppando l'azione con Bellanova e Cambiaso. L'esterno della Juve mette in mezzo un pallone insidioso, su cui non riesce ad intervenire Scamacca

1' - Partiti

Spalletti passa alla difesa a 3 con Buongiorno centrale, affiancato da Darmian e Calafiori; tra i pali torna Donnarumma. In mediana la coppia Jorginho-Fagioli, sulle fasce ci sono Bellanova e Cambiaso. Dietro l'unica punta Scamacca agiranno Frattesi e Chiesa.

Il tabellino

ITALIA (3-4-2-1) - Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti

BOSNIA (3-5-2) - Piric; Ahmedhodzic, Katic, Bikakcic; Gazibegovic, Hajradinovic, Tahirovic, Saric, Mujakic; Gigovic, Demirovic. Allenatore: Sergej Barbarez

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Chrysovalantis Theouli (Cipro)