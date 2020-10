Volvo XC60: la Sicurezza è la nostra priorità

Volvo XC60 garantisce la sicurezza alla guida di ognuno di noi. Il modello Volvo XC60 ha tutte le carte in regola per essere proclamato il Suv delle famiglie per eccellenza, creato appositamente dalla Casa svedese con l’obiettivo primario di proteggere l’incolumità dei nuclei familiari. Insignito più volte nel corso degli ultimi anni di ambiti riconoscimenti internazionali per essere l’automobile più sicura nel panorama automotive, Volvo XC60 è infatti nata con lo scopo di diventare la macchina di riferimento per la famiglia, grazie alla sua capacità di capire le esigenze di ogni componente del nucleo.

Volvo XC60 è in grado di offrire quel giusto mix di design, connettività e sicurezza, che viene apprezzato dai suoi clienti in tutto il mondo, grazie all’elevate tecnologie di sicurezza installate, come ad esempio il Lane Keeping Aid e il Cross Traffic Alert, sistemi di sicurezza che contribuiscono a realizzare la mission aziendale della Casa automobilistica svedese: “l’auto che ti protegge come tu proteggi gli altri.” Volvo XC60 è progettata per aiutarti a proteggere su strada te stesso e quelli che ami. Volvo sa bene che essere genitori è un impegno che richiede molte energie e per questo è al loro fianco per sostenerli. Perché alle volte anche un genitore supereroe ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui.

Caratteristiche che posizionano il modello XC60 come massima espressione dell’auto per la famiglia, non sono solamente i vantaggi di avere un bagagliaio capiente, il comfort dei sedili e degli interni, e l’utilizzo di materiali pregiati, ma soprattutto i sistemi di protezione predisposti: il sistema City Safety Autonomous Emergency Braking, dotato di un dispositivo di supporto alla sterzata che si attiva nei casi in cui la frenata automatica non consenta, da sola, di evitare una potenziale collisione; l’Oncoming Lane Mitigation with Steer Assist, che contribuisce a ridurre gli effetti di un possibile scontro frontale; e il sistema Blind Spot Information System (BLIS) con funzionalità Steer Assist rileva la presenza di veicoli negli angoli ciechi riducendo così i rischi di collisione durante i cambi di corsia. Chi acquista una XC60 può anche dotarsi del dispositivo avanzato di assistenza alla guida Pilot Assist, disponibile su richiesta, sviluppato da Volvo Cars per garantire al conducente un ausilio alla sterzata, all’accelerazione e alla frenata sulle strade ben contrassegnate e fino a una velocità di 130km/h.

Da oltre 50 anni Volvo raccoglie dati per studiare e capire come proteggere al meglio ogni persona, indipendentemente dalla corporatura e dal genere, e a prescindere dal fatto che sia dentro o fuori dall’auto. La percezione di sicurezza è davvero un qualcosa di soggettivo ed è proprio per questo che Volvo continua ad impegnarsi nella progettazione e nella costruzione di modelli di vetture che sappiano dare quel senso di protezione di cui tutti noi necessitiamo al volante della nostra automobile. Volvo ha deciso di rendere uguale per tutti la sicurezza ovunque ci si trovi: in ogni auto, in ogni crash test, in ogni azienda, in ogni angolo del mondo. Come afferma Volvo: “La sicurezza dovrebbe essere la stessa per tutti. Facciamo diventare l’uguaglianza della sicurezza un movimento globale, impossibile da ignorare. Condividiamo tecnologie e idee. Tra città, auto, confini e marchi. Perché ogni cosa che facciamo è per la sicurezza di ognuno.”