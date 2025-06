Multe stradali, Milano la più tartassata

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata Milano, anzi, meglio, sono stati i milanesi nel 2024 a pagare più multe: un terzo di tutte le multe incassate in Italia dalle 20 principali città. Sono stati quasi 205 i milioni incassati da Palazzo Marino, ben 57,5 milioni in più rispetto al 2023. Erano già tanti, sono ancora di più. Dove sono finiti? Questo più difficile da vedere. In teoria infatti i soldi incassati dai Comuni dovrebbero essere impiegati alla sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade e alla loro messa in sicurezza. I dati arrivano dal Codacons, che ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti percepiti attraverso le sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo. In totale gli incassi passano dai 583,8 milioni del 2023 ai 649,9 milioni del 2024, in aumento di 66 milioni di euro, +11,3% in un anno. Milano resta dunque in testa alla classifica dei comuni Italiani con i proventi più alti. Al secondo posto si piazza Roma con quasi 169 milioni di euro di incassi, con una doverosa precisazione: Roma è grande 10 volte Milano. Staccata nettamente Firenze, al terzo posto con 61,5 milioni, e Torino, quarta con 45,3 milioni. Il comune che registra l'incremento maggiore delle multe rispetto al 2023 è Campobasso, +174% (da 112mila a 308mila euro), ma sempre sul podio, anche se al secondo posto ecco di nuovo Milano +39% Milano, seguita da Firenze (+36,5%). E secondo posto anche se si analizza il valore delle sanzioni stradali rispetto al numero di residenti dei vari comuni: l'importo pro-capite più elevato è a Firenze, con una media pari a 168 euro di multe a residente nel 2024, seguita da Milano (146 euro) e Bologna (88,7 euro). Milano doppiata da Firenze anche per le multe da autovelox con i suoi 10,6 milioni contro i 20,5 milioni di euro incassati dai toscani. «Milano è la città d'Italia dove si fanno più multe, ma resta la più insicura. E mentre i vigili urbani sono impegnati a fare cassa, la città è allo sbando sul fronte della sicurezza», fa notare Riccardo De Corato, Fratelli d'Italia, commentando il report del Codacons. «A Milano si aggredisce a bottigliate in strada, come accaduto in via Varchi ieri, e le strade sono dissestate e piene di buche, ma la priorità della giunta rimane spremere i cittadini con multe a raffica.

Altro che sicurezza stradale: i proventi delle sanzioni, che per legge dovrebbero essere reinvestiti per la manutenzione delle strade e per la prevenzione, non si vedono da nessuna parte. Serve un cambio di rotta: non si può continuare a usare la polizia locale come esattori del Comune».