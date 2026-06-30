Municipio 1 e Italia Nostra recuperano l'antica (dimenticata) Conca di Viarenna

Milano riscopre la Conca di Viarenna, simbolo della città d'acqua. Il Comune-Municipio 1 e la sezione di Milano di Italia Nostra Aps siglano un Patto di collaborazione per valorizzare questo bene monumentale legato alla storia dei Navigli.

L'obiettivo è restituire visibilità, cura e valore culturale alla Conca di Viarenna, uno dei manufatti idraulici più significativi della storia milanese e nodo fondamentale del sistema dei Navigli. Il patto, sottoscritto nelle scorse settimane, prevede un accordo triennale finalizzato alla tutela condivisa e alla valorizzazione di un bene monumentale ancora poco conosciuto e percepito dalla cittadinanza. La Conca di Viarenna oggi visibile fu realizzata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo tra il 1551 e il 1558, in seguito alla costruzione delle mura spagnole, in sostituzione della precedente conca del 1439, considerata la prima conca di navigazione operativa costruita in Europa. "Un luogo - spiEga una nota - che racconta il rapporto profondo tra Milano, l'acqua, i Navigli e la storia della costruzione del Duomo, ma che nel tempo ha perso centralità nello spazio urbano e nella memoria collettiva". Il patto si inserisce nelle linee di indirizzo del Municipio 1 e nel programma nazionale "Un Faro Minore Patrimonio Culturale", ispirato ai principi della Convenzione di Faro.

Verrà promossa una Comunità patrimoniale dedicata alla Conca di Viarenna, che sarà valorizzata con attività culturali, educative e divulgative, insieme a interventi di tutela ambientale e a una riflessione sulla possibile riconnessione con la Darsena.