Muore investita nel parcheggio del supermercato

Una donna di 80 anni è morta ieri investita da un'automobile. L'incidente è avvenuto nel parcheggio del supermercato Eurospin di Rozzano.

Alla guida dell'auto che ha travolto l'anziana c'era una donna che, in stato di choc, si è subito fermata per prestare soccorso ma per l'ottantenne non c'è stato nulla da fare.

I fatti. Intorno alle 12.40 la donna di 80 anni, C.I., si trova nel parcheggio del discount Eurospin di via Alessandro Manzoni a Rozzano quando viene travolta da un'auto in manovra - ma la dinamica precisa è ancora da chiarire - una Hyundai i30, al volante c'è una donna. L'impatto è fortissimo. Si ipotizza che la guidatrice sia stata accecata dalla luce, l'anziana è finita sotto il veicolo rimanendovi intrappolata. Secondo una prima ipotesi la conducente svolta nel parcheggio e si dirige verso l'ingresso principale, probabilmente abbagliata dal sole e non avrebbe visto la vittima. L'allarme scatta immediatamente grazie alle persone che uscendo o entrando al supermercato hanno assistito all'incidente. Arrivano un'ambulanza della Croce Amica di Basiglio e l'elisoccorso. Quindi i vigili del fuoco e la polizia locale. Ai soccorritori le condizioni della vittima appaiono subito molto gravi. Saranno i vigili del fuoco a liberare l'anziana dalle lamiere che la stavano intrappolando. Da una prima ricostruzione pare che la donna sia morta sul colpo per un arresto cardiocircolatorio. Le manovre di rianimazione sono state purtroppo vane, medici e paramedici hanno cercato invano di rianimarla sul posto.

Quindi la decisione di trasportare la donna in pronto soccorso, scartata l'opzione elisoccorso che si sarebbe recato a Niguarda, la donna è arrivata all'Humanitas in codice rosso. L'ambulanza si allontana da via Manzoni a sirene spiegate. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale. I medici hanno fatto il possibile per salvare la vita dell'anziana che è spirata poche ore dopo essere stata investita. Pare infinita la lista dei pedoni investiti e travolti da camion e automobili: negli ultimi dieci mesi, solo a Milano città, ci sono stati 11 morti, uno ogni ventiquattro giorni. Una vita spezzata ogni tre settimane, poco più. Una strage ininterrotta e spaventosa. Secondo una stima dell'Osservatorio Pedoni dell'Asap sono 434 i pedoni deceduti a causa di incidenti stradali in tutta Italia, dal primo gennaio al 24 dicembre del 2023. Più della metà erano anziani e 17 avevano meno di 17 anni.