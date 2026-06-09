La musica di Lucio Dalla fa nascere un'opera lirica

Ha attori e cantanti, un'orchestra sinfonica, un corpo di ballo, un coro: è a tutti gli effetti un'opera lirica e come tale è depositata in Siae. Non avrà però voci impostate in modo lirico e il suo spartito musicale porta la firma di Lucio Dalla. Ce ne sarebbe abbastanza per considerare L'anno che verrà, l'opera su Lucio Dalla ideata da Marcello Corvino, diretta da Manuela Renga e scritta da Emanuele Aldovrandi una missione rischiosa se non folle. Nell'esperimento però credono in molti, a partire dai Teatri d'Opera dell'Emilia Romagna (da Ferrara a Piacenza, da Modena a Parma, fino a Bologna e Rimini) che stanno alle spalle di questo progetto, atteso nei teatri da dicembre 2026 (il via l'11 e 12 dal Comunale di Ferrara) fino ottobre 2027. L'anno che verrà attinge all'universo creativo e musicale del grande cantautore bolognese ma avrà una storia del tutto inedita, che sarà avulsa dalle liriche di Dalla: in soldoni, non sarà un Mamma Mia! dalliano (in quel caso le canzoni degli Abba costruivano l'intreccio narrativo) ma qualcosa di assolutamente nuovo. La storia parte "da un albergo sul mare in un luogo qualunque alla fine del mondo": qui si riunisce una galleria di personaggi che, complice un black out nella notte di Capodanno, riusciranno a entrare in sintonia in un quello che, alla fine, sembrerà un sogno. Soprattutto perché quel concierge dell'albergo, diamine, assomigliava così tanto a Lucio. E a proposito di costui, avrà volto e voce di Pierdavide Carone, l'ultimo cantante che ebbe l'onore di collaborare con Dalla in quel Festival di Sanremo del 2012, poco prima della scomparsa del cantautore. "Vivo questa esperienza come un onore e come una carezza a un artista che ha segnato così tanto la mia carriera e che, caso davvero unico nel panorama musicale pop, sapeva vedere gli altri artisti, soprattutto quelli più giovani".

"La mia convinzione spiega il direttore artistico del progetto Marcello Corvino è che si debba costruire una nuova idea di musica classica. Lucio Dalla fa parte della classica del nostro paese". La direzione musicale e gli arrangiamenti inediti sono di Roberto Molinelli, già collaboratore di Dalla.