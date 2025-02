Morto il papà di "Bandiera Gialla", Gianni Pettenati. Aveva 79 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

A 79 anni è morto il cantante Gianni Pettenati, noto al grande pubblico per i successi degli anni Sessanta, tra i quali "Bandiera Gialla". Si è spento ad Albenga, nella sua abitazione, dopo una lunga malattia. A dare l'annuncio nella notte è stata la figlia Maria Laura: " Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l'amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l'adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata ".

Nato nel 1945 a Piacenza, Pettenati ha esordito al festival di Bellaria nel 1965, arrivando primo in quella competizione, che ha definitivamente lanciato la sua carriera. Entra a far parte del gruppo "Junior" e nel 1966 incide il suo primo disco, una cover di Bob Dylan, "Like a Rolling Stone", che si intitola "Come una pietra che rotola". Subito dopo incide "Bandiera Gialla", che è il suo successo più grande, che è la versione italiana di "The pied piper" incisa lo stesso anno da Patty Pravo. "Bandiera Gialla" è diventato un grande classico della musica italiana nelle serate revival. L'anno dopo, sempre con i "Junior", ha registrato un secondo 45 giri, cover di "Sunshine superman" di Donovan intitolato " Il superuomo " mentre sul lato B del disco compare "Puoi farmi piangere" (cover di "I put a spell on you" di Screamin' Jay Hawkins, incisa con l'arrangiamento della versione di Alan Price), con il testo italiano di Mogol.

Ancora nel 1967 ha partecipato al Festival di Sanremo con "La rivoluzione", a Un disco per l'estate con "Io credo in te", al Cantagiro con "Un cavallo e una testa" (scritta da Paolo Conte) e a Scala Reale sul Canale Nazionale della Rai in squadra con il vincitore di quell'anno, Claudio Villa, e con Iva Zanicchi, battendo

Gianni Morandi, Sandie Shaw e Dino. L'anno successivo insieme ad Antoine entra in finale al festival di Sanremo con "La tramontana", brano molto fortunato che il cantante piacentino ha sempre riproposto nei suoi concerti.