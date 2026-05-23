Addio a Dick Parry: così rese grandi i Pink Floyd

Si è spento all’età di 83 anni il celebre sassofonista britannico Dick Parry. A darne notizia è il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, con un post sui social con alcune foto ricordo insieme a lui. Parry è diventato celebre per aver creato alcuni degli assoli di sassofono più memorabili nella storia della musica rock grazie alla sua collaborazione con il gruppo rock inglese di fama planetaria.

Il ricordo di David Gilmour

“Il mio caro amico Dick Parry è morto stamattina - scrive David Gilmour sui propri canali social - Da quando avevo diciassette anni, ho suonato in diverse band con Dick al sassofono, tra cui i Pink Floyd. Il suo stile e il suo suono rendono il suo modo di suonare il sassofono inconfondibile, una firma di immensa bellezza conosciuta da milioni di persone e parte integrante di canzoni come "Shine On You Crazy Diamond", "Wish You Were Here", "Us and Them" e "Money". Ha suonato nell'ultima band in cui ho avuto il gruppo, quella con Rick Wright, per l'On An Island Tour e al Live 8 con i Pink Floyd”.

La carriera di Parry

Parry ha suonato alcuni assoli negli album dei Pink Floyd del 1973, “The Dark Side of the Moon”, e del 1975, “Wish You Were Here”. Parry ha fatto parte della band dal 1973 al 1977.

Due decenni dopo “Wish You Were Here”, Parry si è poi unito alla band guidata da Gilmour per “The Division Bell” del 1994 per il tour promozionale. Tra gli altri progetti a cui Parry ha partecipato, si ricorda l'album "The Division Bell" del 1994, registrato dopo la separazione tra Gilmour e Roger Waters, che presenta il suo inconfondibile suono di sassofono nel brano "Wearing the Inside Out".





Secondo Variety, Gilmour aveva parlato del suo ricongiungimento con Parry in un'intervista del 1994. "Ho ricevuto un biglietto di auguri natalizio da Dick (Parry, ndr), che non vedevo da anni, e che aveva abbandonato completamente il sassofono e credo fosse disoccupato, viveva in un villaggio vicino a Cambridge, senza far nulla", aveva dichiarato all'epoca.

"Gli ho chiesto se gli andava di fare un'audizione per entrare nel tour, per vedere se era ancora in forma, e lui mi ha risposto che pensava di suonare meglio che mai”.

Oltre al suo lavoro con i Pink Floyd, Parry ha anche fatto tournée con i The Who e ha lavorato con artisti come Rory Gallagher, JJ Jackson, Banco de Gaia, Bloodstone e altri.

Il talento del sassofonista

Parry era famoso tra alcuni fan per la sua abitudine di imbracciare due sassofoni contemporaneamente sul palco, passando da un baritono a un tenore durante il suo assolo di "Shine On You Crazy Diamond". Alcuni personaggi famosi hanno commentato il post di Gilmour su Instagram, tra cui Graham Nash, che ha scritto: "Mi dispiace molto per la tua perdita, David".

Merck Mercuriadis ha replicato: "Grazie signor Parry per la musica, le mie condoglianze a tutti". In un post di auguri per il compleanno di Parry, pubblicato nel dicembre 2024, Gilmour aveva parlato di Parry definendolo "uno dei miei amici più cari".