Addio a Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits

Si è spento a soli 68 anni Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits: a dare l'annuncio tramite social network sono stati gli stessi membri della band, con la quale era tornato a suonare da qualche anno. Proprio pochi giorni fa, per la precisione lunedì 28 agosto, il profilo ufficiale del celebre gruppo rock britannico aveva annunciato ai propri fan che Sonni non sarebbe stato in grado di esibirsi per via di non ben precisati problemi di salute. Restano tuttora ignote anche le cause del suo decesso.

L'addio all'amico e collega arriva da un un commosso post pubblicato sulla pagina Facebook della band, firmato dal leader storico Mark Knopfler. "Un triste addio al nostro vecchio amico Jack Sonni, che ho personalmente conosciuto mentre lavorava al Rudy's Music Stop sulla 48th St" , esordisce il celebre chitarrista del gruppo rock britannico. "Jack era un vero appassionato di chitarra" , prosegue la nota, "amava suonare e parlare con chitarre e amplificatori tutto il giorno" . "Si è unito a noi in tournée durante i tempi di 'Brothers in Arms'" , ricorda ancora Mark Knopfler, "e ha preso parte al percorso della band come un pesce nell'acqua" . "Jack ha stretto amicizia ovunque andasse e mancherà ai suoi numerosi amici in tutto il mondo" , si legge in conclusione, "i nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento."

Numerosi e sentiti i messaggi di cordoglio di fan e colleghi, che hanno lasciato il loro ricordo sotto il post della band. "È con il cuore pesante che devo comunicare che il mio amico e collega dei Dire Straits ci ha lasciati. Riposa in pace, amigo" ha scritto il tastierista Alan Clark.

Nato in Indiana il 9 dicembre del 1954, Sonni intraprese i propri studi al Conservatorio. Dopo essersi trasferito a New York verso la fine degli anni '70, contribuì a fondare la band The Leisure Class. Mentre lavorava in un negozio di musica, il Rudy's Music Stop, incontrò Mark e David Knopfler, con cui strinse una sincera amicizia.

Collaborò attivamente coi Dire Straits dando il suo contributo in studio alla realizzazione di "Brothers in arms" (1985), il lavoro di maggior successo della band britannica che includeva brani indimenticabili quali Money for "Nothing" e "Walk of Life": un LP che ancora oggi risulta tra gli album più venduti nella storia del rock. Sonni prese parte anche al tour successivo, e suonò con il gruppo al celebre Live Aid.

Dopo questa esperienza, il chitarrista collaborò con aziende produttrici di strumenti e accessori musicali, e successivamente intraprese anche la carriera di scrittore. Aveva ripreso a suonare con la sua amata band solo negli ultimi anni.