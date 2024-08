Gli Aerosmith cancellano il tour d'addio: "Steven Tyler non potrà più cantare"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Abbiamo preso la decisione straziante e difficile, ma necessaria di ritirarci dai palchi dei tour". Così gli Aerosmith hanno annunciato la cancellazione del tour mondiale, che li avrebbe visti esibirsi per l'ultima volta dal vivo in giro per il mondo prima del "pensionamento". La band ha dato l'addio ufficiale alla scena pubblica attraverso una nota stampa pubblicata sui profili social degli Aerosmith. A portare lo storico gruppo a fermarsi sono stati i problemi di salute del frontman, Steven Tyler, che non potrà tornare a cantare.

Steven Tyler, l'infortunio alle corde vocali

Dopo un lungo periodo di stop, la band era tornata a esibirsi dal vivo a 2 settembre 2023 con il Peace Out Farewell tour, quaranta date in giro per il Nord America prima di ritirarsi definitivamente. La fine della tournée era prevista per il 26 gennaio 2024 con lo show finale a Montreal, ma il tour si era interrotto bruscamente dopo appena tre concerti a causa di un infortunio alle corde vocali di Steven Tyler. "Ho subito un danno alle corde vocali durante lo spettacolo di sabato che ha portato a una successiva emorragia. Dovremo posticipare alcune date in modo da poter tornare e darvi la performance che meritate", aveva raccontato a fine settembre il leader degli Aerosmith su Instagram, rassicurando i fan che gli show cancellati (quattro) sarebbero stati recuperati a febbraio. Sul palco, però, la band non era più tornata.

Il post di addio degli Aerosmith

Si pensava che lo stop forzato e le cure, alle quali Steven Tyler si stava sottoponendo da mesi, avrebbe potuto fare ripartire il tour proprio a settembre 2024, ma la notizia peggiore è arrivata nelle scorse ore attraverso un toccante post social della band. "Era il 1970 quando una scintilla di ispirazione divenne gli Aerosmith. Grazie alla nostra Armata Blu, quella scintilla ha preso fuoco ed è rimasta accesa per oltre cinquant’anni. Alcuni di voi sono con noi fin dall’inizio e tutti voi siete il motivo per cui abbiamo fatto la storia del rock ‘n’ roll. È stato un onore per noi vedere la nostra musica diventare parte di voi", hanno scritto gli Aerosmith su Instagram, proseguendo: "Come sapete, la voce di Steven è uno strumento incredibile. Ha trascorso mesi lavorando instancabilmente per riportarla al livello di prima dell’infortunio. Lo abbiamo visto lottare con la migliore squadra medica al suo fianco. Purtroppo, un recupero completo dal suo infortunio vocale non è possibile". Poi l'annuncio definitivo: "Abbiamo preso la decisione straziante e difficile, ma necessaria di ritirarci dai palchi dei tour".

Il ringraziamento ai fan

La storica band statunitense chiude così un capitolo musicale durato cinquant’anni e fatto di successi, eccessi e milioni di fan.

E proprio ai lorogli Aerosmith hanno voluto dedicare un messaggio a chiusura del comunicato di ritiro: "Siamo grati a tutti coloro che sono stati entusiasti di mettersi in viaggio con noi un'ultima volta, alla nostra incredibile squadra e alle migliaia di persone di talento che hanno reso possibili le nostre corse storiche. Un ultimo ringraziamento a voi: i migliori fan del pianeta Terra. Ascoltate la nostra musica ad alto volume, ora e sempre. Dream on – continuate a sognare -. Avete realizzato i nostri sogni".