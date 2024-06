Ambra su Rtl, buona la prima

Ascolta ora 00:00 00:00

In effetti ad Ambra Angiolini non piacciono le cose semplici, altrimenti, come ha detto domenica scherzando, «a quest’ora della domenica non sarei qui a trasmettere». Dopo anni a Capital, nello scorso fine settimana ha debuttato su Rtl 102.5 nel programma Hello Weekend (sabato e domenica dalle 13 alle 15). Con lei c’è la brava Luisa Carnello (prima con Paolo Cavallone). Non si sa quanto durerà nel palinsesto e forse tra qualche settimana si tornerà alle origini. Ma la strana coppia potrebbe funzionare nonostante le distanze tra le due lady all’apparenza siano belle evidenti nello stile, nel ritmo e anche nei contenuti. Ma è proprio questo il tipo di scintilla che fa accendere un programma, mica la totale e noiosa sintonia. Carnello è molto “radiofonica”, veloce, incisiva, annuncia e disannuncia con consumata esperienza. Invece Ambra è più teatrale, ovvio, usa le pause e le digressioni, è imprevedibile, sceglie argomenti che richiedono tempo per essere spiegati e/o affrontati. Ha insomma bisogno (se ne avrà voglia) di aderire meglio alla frenesia chirurgica imposta da quel palinsesto.

Ma per ora ha fatto ragionamenti e dato chiavi di lettura piuttosto insolite dalle parti di Rtl 102.5, regalando quindi un valore aggiunto un po’ radical, sicuramente chic e comunque molto pregiato.Paolo Giordano