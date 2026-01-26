Bello il "Deejay contro Deejay"

Spesso quando la radio esce dagli studi e va in mezzo alla gente dimostra molta creatività. E Radio Deejay è maestra in questo. Lo conferma Deejay contro Deejay, un format originale, una sorta di «game show» dal vivo scritto da Francesco Lancia (che lo conduce) e da Chiara Galeazzi che ha debuttato il 16 gennaio alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. Cinque appuntamenti (i prossimi saranno il 30 gennaio, il 13 febbraio, il 6 e il 20 marzo) con alcune delle voci più seguite della radio, da La Pina a Gianluca Gazzoli, con tanti ospiti speciali. Sul palco due squadre si sfidano con quiz, prove pratiche, giochi di abilità e intuito, molti dei quali creati per l'occasione. Per capirci, nella prima puntata si sono confrontati Nicola Savino (prossimo conduttore del Dopofestival) ed Emanuela Suma con Benedetta Parodi (foto) e Fabio Caressa. A giudicare i concorrenti c'è una giuria presieduta da Chiara Galeazzi con due spettatori del pubblico. Dopo quattro «eliminatorie», la coppia con il punteggio più alto affronterà il 20 marzo una «coppia d'onore».

L'evento si inserisce nel palinsesto di Fuori Massena firmato da Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e One Podcast che si inserisce all'interno di Vapore d'Inverno, programma culturale della Fabbrica del Vapore promosso dall'assessorato alla Cultura milanese. Un bel modo di portare la radio in mezzo agli ascoltatori.