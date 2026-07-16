BigMama si è laureata: "A tutte le vittime del cancro e a Michele per aver curato il capitolo più delicato della mia vita"

“Ora chiamatemi dottoressa". Così, con ironia e un pizzico di orgoglio, Big Mama ha annunciato di aver raggiunto un nuovo importante traguardo, conseguendo la laurea triennale in Urbanistica al Politecnico di Milano. Marianna Mammone, questo il vero nome dell’artista, ha condiviso la gioia per questo importante successo con i suoi follower, pubblicando un post su Instagram con le foto del giorno della sua laurea. “Alla mia Irpinia, alla mia famiglia”, ha scritto la rapper sui social network.

Il post sui social

A margine del post la cantante di “Cento Occhi” e “Mezzo rotto” ha voluto fare una riflessione profonda: “A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l'ultimo capitolo al silenzio. A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora”.

La laurea al Politecnico

Il riferimento alla malattia nel titolo della tesi - "Metastasi della città.Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che partedall’Irpinia" – non è casuale. Big Mama ha scelto un tema che richiama la sua storia personale. L'artista ha affrontato infatti una lunga battaglia contro un linfoma di Hodgkin, un'esperienza che – oltre ad averla segnata profondamente nel momento del suo esordio sulla scena musicale – ha deciso di trattare da un prospettiva diversa, analizzando il rapporto tra salute e ambiente attraverso il suo lavoro di ricerca.

La foto con i genitori

A festeggiare il suo traguardo c’erano gli amici di sempre ma soprattutto i genitori, Angela e Italo Mammone.

Big Mama tornò da loro ad Avellino, sua città natale, nel 2020 subito dopo la diagnosi, quando dovette affrontare il lungo percorso di cure conclusosi con la guarigione nel 2021. “Loro mi sono stati molto vicini. Mi fa stare malissimo solo pensare alla sofferenza che devono aver provato", raccontò a Verissimo Big Mama.