L'aereo con Trentini e Burlò in Italia. Meloni e Tajani ad accoglierli a Ciampino

"Era molto provato, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto l'avvocato Maurizio Basile, legale di Mario Burlò, all'aeroporto di Ciampino. "Un enorme ringraziamento al console Jacopo Martino con cui ero in contatto e a tutta la rete diplomatica a Caracas davvero molto vicina alla famiglia, e il Ministero degli Esteri", ha affermato. "Adesso non sappiamo cosa succede, credo che sarà organizzato il rientro a Torino", ha sottolineato. Al momento, ha fatto sapere, Burlò non dovrebbe essere convocato in procura. "Abbiamo fatto una verifica assieme al mio collega Benedetto Marzocchi Buratti e il pm che ha il fascicolo ha fatto sapere che per il momento non intende convocarlo", ha spiegato.