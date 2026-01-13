L'aereo con Trentini e Burlò in Italia. Meloni e Tajani ad accoglierli a Ciampino

L’aereo partito da Caracas con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, è atterrato a Ciampino. Sul volo viaggiava anche il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, recatosi nei giorni scorsi nella capitale sudamericana.Una presenza che conferma il coinvolgimento diretto dell’intelligence nelle complesse e prolungate trattative che hanno portato al rientro in Italia dei due connazionali.
I due italiani viaggiavano a bordo di un aereo di Stato. A Ciampino sono stati accolti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.
L'avvocato di Burlò: "È stata dura, ce l'abbiamo fatta"
"Era molto provato, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto l'avvocato Maurizio Basile, legale di Mario Burlò, all'aeroporto di Ciampino. "Un enorme ringraziamento al console Jacopo Martino con cui ero in contatto e a tutta la rete diplomatica a Caracas davvero molto vicina alla famiglia, e il Ministero degli Esteri", ha affermato. "Adesso non sappiamo cosa succede, credo che sarà organizzato il rientro a Torino", ha sottolineato. Al momento, ha fatto sapere, Burlò non dovrebbe essere convocato in procura. "Abbiamo fatto una verifica assieme al mio collega Benedetto Marzocchi Buratti e il pm che ha il fascicolo ha fatto sapere che per il momento non intende convocarlo", ha spiegato.
Meloni ha lasciato l'aeroporto di Ciampino
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato l'aeroporto di Ciampino dove sono atterrati Alberto Trentini e Mario Burlò.
La madre di Trentini arrivata a Ciampino
Armanda Colusso, la mamma di Alberto Trentini, è arrivata a Ciampino dove è atteso a breve il volo di Stato che riporta in Italia il cooperante veneto insieme con Mario Burlò. Armanda Colusso è arrivata assieme all'avvocata Alessandra Ballerini che segue la famiglia.