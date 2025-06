Bobby Solo, i 5 figli, la moglie Tracy e le accuse della figlia Veronica: cosa fa e dove vive oggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo avere festeggiato 80 anni a Domenica In (lo scorso 18 marzo) insieme alla sua famiglia, la moglie Tracy e quattro dei suoi cinque figli, Bobby Solo è tornato in televisione. Nello studio de La volta buona, programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, il cantautore ha parlato della sua carriera ma anche della sua famiglia tra routine, figli e nipoti, svelando particolari inediti della sua vita privata. " Bobby è autonomo, cucina da solo. Lui va a letto molto più tardi di noi. Lui ha una stanza, che è anche studio e palestra. È sempre lì dentro, sepolto lì dentro. Lo vediamo poco. È sempre nel suo mondo" , ha confessato la moglie.

Chi sono i cinque figli

Nel salotto televisivo di Caterina Balivo Bobby Solo è arrivato con la moglie Tracy e con il figlio più piccolo, Ryan, tredici anni, nato dal suo ultimo matrimonio. La famiglia di Bobby Solo, però, è una famiglia allargata e l'artista ha altri quattro figli nati da relazioni precedenti. Dal primo matrimonio con la ballerina francese Sophie Teckel, sposata nel 1967, sono nati Alain (1968), Chantal (1971) e Muriel (1975). La relazione si interruppe bruscamente nel 1991 e negli stessi anni Solo riconobbe una quarta figlia, Veronica, nata dalla breve storia con Mimma Foti. Nel 2005 il cantautore si è sposato in seconde nozze con Tracy Quade, dalla quale ha avuto l'ultimo figlio Ryan. Tutti e quattro i suoi figli e l'attuale compagna sono stati presenti alla festa televisiva organizzata da Mara Venier a Domenica In, tranne Veronica.

Le accuse della figlia Veronica

Sebbene Veronica sia stata riconosciuta da Bobby Solo alla fine degli anni '90, la 35enne non si è mai sentita parte integrante della famiglia. Lo ha confessato lei stessa durante un'intervista rilasciata al podcast "One more time" di Luca Casadei pochi giorni fa: " Mio papà sicuramente è mio papà e io mi sento sua figlia, ma non mi sono mai sentita amata da lui e lui non ha mai fatto il padre. Era presente, a modo suo. Mi veniva a prendere a Genova e mi portava a Roma o in tour. Dei tour ho dei bei ricordi". La ragazza, a cui di recente è stato diagnosticato il disturbo borderline, ha accusato il padre di averla fatta sentire sbagliata: " A 13 anni mi viene il ciclo e chiedo a papà di accompagnarmi dalla mamma, perché non avevo confidenza con lui. Si arrabbia per questa cosa, mi lascia davanti al portone e mi dice: 'Questa è l'ultima volta che ci vedremo'. Pensavo di essere io quella sbagliata, ho provato vergogna per essere stata rifiutata. Se oggi devo dire chi è mio padre dico che è il compagno di mia mamma, Paolo, perché i figli sono di chi li cresce. E papà Bobby lo sa".

Chi è la moglie Tracy

Dopo il primo matrimonio fallito e la relazione con la madre di Veronica, Bobby Solo ha ritrovato l'amore con l'hostess di origini coreano-statunitensi Tracy Quade. Il cantante e la donna, di 25 anni più giovane di lui, si incontrarono su un volo e Bobby ebbe un vero e proprio colpo di fulmine per Tracy. Grazie a un collega di Tracy i due si incontrarono ma un secondo incontro non fu possibile perché il numero della donna era stato trascritto erroneamente dal bassista di Solo. Mesi dopo, risolto il disguido, Tracy e Solo organizzarono un primo appuntamento e dieci anni dopo, nel 2005, convolarono a nozze. " I nostri testimoni di nozze dicevano ‘Secondo noi tra due anni divorzierete'. Sono trent'anni, lei non mi ha ancora rottamato ", ha scherzato Bobby Solo a La Volta buona.

Cosa fa e dove vive oggi

Oggi l'Elvis italiano vive ad Aviano, Pordenone, un piccolo paese dove Solo ha deciso di vivere con la moglie e il figlio per per rivivere la sua infanzia - i genitori erano originari della Venezia Giulia - e assecondare il desiderio della moglie di vivere in un luogo lontano dal caos e dalla mondanità.

Per quanto riguarda lagli 80 anni compiuti da poco non fermano Bobby Solo che continua a sfornare canzoni (del 2023 "Rubi il mio cuore" e "Mondo dove sei") e a girare l'Italia per concerti dal vivo e ospitate nei festival.