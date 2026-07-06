Bobby Solo nella bufera: concerto annullato per troppi moscerini?

Bobby Solo sarebbe dovuto essere il protagonista di un concerto a Castiglione del Lago che, secondo il programma, avrebbe dovuto avere luogo lo scorso sabato, 4 luglio. L'esibizione, che poteva farsi fregio della splendida cornice della Rocca del Leone, faceva parte della kermesse Festival dei Tramonti. Tuttavia, il concerto dell'interprete di Una lacrima sul viso, è stato cancellato all'improvviso, a pochissime ore dal suo inizio. A darne notizia era stata proprio la direzione del festival musicale in riva al lago, attraverso un post condiviso sull'account Instagram ufficiale, in cui si poteva leggere: "Siamo costretti ad annullare il concerto di Bobby Solo previsto per stasera". La comunicazione è stata poi corredata dalla rassicurazione che "tutti i biglietti acquistati saranno integralmente rimborsati" e, nello scusarsi per l'inconveniente, il festival ringraziava per la comprensione dei fan, inevitabilmente delusi.

Lo stesso annuncio, riportato anche sulla pagina Facebook del Festival dei Tramonti, ha però suscitato reazioni piccate da parte del pubblico. "Non si annulla un concerto appena mezz'ora prima," scrive qualcuno, mentre altri affermano di non aver visto la comunicazione in tempo e di essere arrivati comunque al lago dove "non c'era nessuno, i cancelli erano chiusi, era tutto buio". Alcuni hanno denunciato non solo la perdita di tempo nel fare avanti e indietro per la strada, ma anche l'incoerenza di annullare un concerto per cui i biglietti erano ancora in vendita al momento dell'annuncio. Il festival, comunque, ha spiegato di aver cercato di raggiungere il pubblico in ogni modo, attraverso tutti i canali social, proprio per cercare di arginare il disagio di un tale imprevisto. Bisogna tuttavia ammettere che il post su Facebook è stato pubblicato per la prima volta solo alle 19.53, poco più di un’ora prima rispetto all’orario pattuito per l’inizio dello show di Bobby Solo. Inoltre, nel primo post pubblicato, non c’era alcun riferimento al rimborso dei biglietti.

Inoltre, vista la bufera che ha cominciato a sollevarsi intorno alla serietà e all’affidabilità dell'organizzazione stessa, la direzione del festival ha rilasciato un comunicato, riportato dall'Adnkronos, in cui si specifica che "la decisione non è in alcun modo riconducibile all'organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo. L’artista, infatti, ha scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare l’organizzazione, abbandonando nel pomeriggio la location e motivando il rifiuto con la presenza dei chironomidi". I chironomidi sono, per chi non lo sapesse, degli insetti che fanno parte della famiglia dei ditteri e che hanno un aspetto che li fanno somigliare alle zanzare. Si tratta di insetti che si trovano facilmente nei pressi delle acque dolci, dove hanno un ruolo fondamentale per l’ecosistema di queste zone. A livello di dimensioni, però, questi insetti sembrano più moscherini che zanzare e, da queste ultime, si differenziano anche perché le femmine adulte non possono pungere, come invece fa la zanzara.

Il festival ha inoltre dichiarato di essere stato preso del tutto alla sprovvista dalla decisione di Bobby Solo, che avrebbe scelto autonomamente di non esibirsi, proponendo un comportamento definito "ingiustificato", al punto da voler valutare anche se procedere "per vie legali, poiché l'artista aveva già ricevuto il compenso pattuito." Al momento né Bobby Solo né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni in merito.