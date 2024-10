Una carriera fatta coi piedi

Ascolta ora 00:00 00:00

A luglio era sembrata poco più che una provocazione (una più, una meno...), tre mesi dopo la boutade è diventata un lavoro in pianta (del piede) stabile e un'occasione di denuncia di quanto poco arrivi nelle tasche degli artisti dai servizi streaming. I piedi appartengono infatti alla pop star Lily Allen che ha deciso di pubblicarli su Onlyfans (per la gioia di tutti i feticisti) perché, a suo dire, guadagna più così (da mille iscritti) che mettendo la sua musica su Spotify (dove ha 8 milioni di ascoltatori mensili). Gli hater sono planati sulla notizia.

Uno, in particolare, ha rimproverato Lily di «essersi ridotta così». E lei ha risposto granitica: «Non prendertela con il giocatore, prenditela con il gioco». E il gioco è che si è disposti a pagare più per le perversioni che per le passioni.