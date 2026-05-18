Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026: dal liceo musicale a X Factor, fino alla vittoria

Finale con sorpresa ad Amici 2026. A vincere è stato Lorenzo Salvetti, giovane cantautore del team di Lorella Cuccarini. Un sogno che diventa realtà per un ragazzo di soli 18 anni così tanto appassionato di musica.

Entrato ad Amici pieno di dubbi e paure, Lorenzo non è nuovo di talent show, perché a 16 anni si presentò a X Factor e venne scelto da Achille Lauro, senza però riuscire a raggiungere la vittoria. Una soddisfazione che, a quanto pare, è stata rimandata solo di qualche anno.

Nato il 12 agosto 2007 in provincia di Verona, Lorenzo Salvetti si è appassionato alla musica da piccolo. Ha imparato a suonare la chitarra da bambino, così come il pianoforte. Il suo amore per la disciplina ha condizionato anche i suoi studi, tanto da convincerlo ad entrare al Liceo Musicali Campostrini di Verona, dove si è diplomato. Altre sue grandi passioni sono la storia e il romanticismo ottocentesco. Ha inoltre studiato recitazione e preso parte ad alcuni cori di canto storico.

Nel 2024, a 16 anni, si è presentato a X Factor, convincendo i giudici con la sua interpretazione di Poetica di Cesare Cremonini. Venne scelto da Achille Lauro ed arrivò alla finale, fermandosi purtroppo al quarto posto. Ma il suo desiderio di cimentarsi e proseguire lungo la strada del successo non si è fermato. Nel 2025 è uscito il suo singolo, "Lasciarsi è una cosa da grandi". La strada lo ha poi condotto ad Amici. Nel corso del programma, il giovane cantautore ha pubblicato nuove canzoni come "Stupida vita", "Prima di te e dopo" e "Dimmelo tu".

È quindi arrivata la finale. In molti erano certi che la vittoria sarebbe andata al ballerino Alessio, invece a emergere è stato lui. A conquistare il pubblico è stata la sua normalità, il suo mostrarsi senza imporsi. A soli 18 anni, Lorenzo Salvetti si prende la meritata rivincita, conquistando Amici e il suo pubblico.

"Sembrerà una frase fatta, Amici è fatto di tantissime persone, io mi sono stupito in questi mesi, vorrei ringraziarle tutte quante, da Maria ai fonici, la produzione, le costumiste. Vorrei dire che è stata un'esperienza unica, sono arrivato qui dentro con tante paure e dubbi, non mi aspettavo trovare tutto questo e di arrivare fino a qui", sono state le sue parole dopo la vittoria.