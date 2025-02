Chi è Settembre, il vincitore delle Nuove proposte a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Settembre è il vincitore della categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Vertebre". Il giovane artista si è aggiudicato la finalissima contro Alex Wyse, che portava in gara la canzone “Rockstar”. "Non ci credo, grazie a tutti” le prime parole del cantante napoletano dopo il trionfo: “Non sono abituato: io nella vita ho vinto perché ho una famiglia che mi ama, ho un tetto sulla testa. In quello ho vinto, in questo non ho mai vinto. Tanta gente non ha creduto in me e anche io non ho creduto in me per colpa loro". Settembre si è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

Chi è Settembre

Nato ventiquattro anni fa a Napoli, Andrea Settembre è tra i volti più amati della Gen Z, come testimoniato dal boom di ascolti della sua “Vertebre”, che su Spotify ha abbondantemente superato i 100 mila streaming. L’amore per la musica è sbocciato fin da giovanissimo: già da piccolo prende lezioni di canto e partecipa a concorsi e talent dove riesce sempre a distinguersi. All’età di 12 anni muove i primi passi nella musica e da lì iniziano già le prime composizioni. Da “Io canto” a “The Voice of Italy”, raccoglie buone esperienze fino all’avventura più recente a “X Factor”, dove è arrivato fino alla semifinale sotto la guida del coach Dargen D’Amico.

Settembre è molto legato alla musica cantautorale italiana e non ha mai fatto mistero della sua passione per Pino Daniele e Lucio Battisti. Tra i suoi primi singoli ricordiamo "Su", con il quale ha partecipato e ha vinto il Festival Show 2018. Oltre all'attività da cantante, Settembre ha aperto canali su YouTube e sugli altri social, fino a TikTok, raccogliendo centinaia di migliaia di followers. Nel 2020 sono usciti i suoi nuovi brani “Soli insieme” e “Bum Bum”.

Oggi, invece, esce in digitale il suoche si intitola “Vertebre”, esattamente come il brano con cui ha vinto le Nuove Proposte: contiene 7 brani di cui 4 inediti. Già ufficializzati i prossimi: l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli.