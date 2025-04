Chi vince tra Deejay e Riccione

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una scena nella serie di Sky in Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883 nella quale Max Pezzali e Mauro Repetto si esibiscono all'Aquafan di Riccione nel 1992 per l'estate di Radio Deejay diventando definitivamente la colonna sonora di una stagione pop. Uno spezzone che viene in mente dopo la rottura tra Deejay e il Comune con l'interruzione di un rituale estivo consolidatissimo per artisti e pubblico. Per decenni la tappa all'Aquafan è stata anche una sorta di consacrazione per chi, magari emergente, poteva toccare con mano l'entusiasmo dei fan. Ora questo rituale passa in archivio e vedremo se qualcun altro ne saprà replicare il successo. Di certo la lunga storia d'amore tra Riccione e Deejay si è interrotta nel peggiore dei modi, bruscamente, senza stile da parte dell'amministrazione comunale.

Linus e anche altri volti di punta della radio come Rudy Zerbi, hanno commentato con rammarico pungente mantenendo comunque un contegno rispettabile, Cecchetto ha precisato che non c'entra nulla con la decisione e il Comune ha annunciato «un cartellone unico» che al momento non sembra per nulla tale. Rimane il fatto che certe evoluzioni, quando sono epocali, meriterebbero una gestione diversa perché il ricordo dei grandi eventi resta, le amministrazioni comunali invece passano e si dimenticano.