Così le radio "spengono" il rap

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è più una novità, quindi diventa una tendenza. Nella classifica dei brani più trasmessi in radio il rap è sempre più latitante. Stavolta tra i primi venti posti nell'elenco stilato ogni settimana da Earone ce ne sono soltanto due, Lei di Marracash al settimo posto (in discesa) e Meravigliosa di Guè all'undicesimo (in salita) anche se qui il rap è solo la base sulla quale si distende la melodia di Acqua e sapone degli Stadio. Per il resto c'è solo pop o lieve canzone d'autore italiana, a dimostrazione di un progressivo ma ormai sistematico allontanamento delle playlist radiofoniche da quello che è stato il core business degli ultimi anni. Siamo nel bel mezzo di un cambiamento epocale che vede la radio tra i protagonisti ma non lascia intravedere possibili scenari futuri. A questo giro, al primo posto c'è Azizam di Ed Sheeran (foto), seguito da Mi ami mi odi di Elodie e poi dalla canzone che visse due volte, ossia Anxiety di Doechii (era già stata al top nel 2011 quando Gotye ne cantò una versione praticamente identica dal titolo Somebody that I used to know.

A seguire, Nonostante tutto di Cremonini ed Elisa, Bottiglie vuote di Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali (che scende velocemente), End of the world di una patinatissima Miley Cyrus, Alibi di Tananai, Amor di Achille Lauro e Abracadabra di Lady Gaga. Insomma, siamo in un'epoca nuova.