Cosa fare a Capodanno: ecco i concerti nelle piazze italiane

La domanda sorge spontanea quando si avvicina il 31 dicembre: cosa fare a Capodanno? C'è chi preferisce trascorrere le ultime ore dell'anno insieme ai propri parenti, chi invece sceglie di festeggiare in compagnia degli amici, chi gradirebbe passare una serata tranquilla senza grande fervore. E c'è anche chi ha ancora l'agenda bianca, libera da impegni, e che dunque s'interroga su cosa farà in serata. Per molti la musica è un vero e proprio rifugio: non a caso in molti si apprestano a salutare l'anno cantando e ballando, in presenza o davanti la televisione, nei molteplici concerti fissati per il 31 dicembre. Ecco i principali appuntamenti previsti per oggi.

Il Capodanno su Rai 1 e su Canale 5

Tra le varie opzioni spicca senza dubbi L'anno che verrà, in diretta su Rai 1, condotto da Amadeus in piazza Pitagora a Crotone. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco, tra cui Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D'Amico, Gli Autogol, Maninni, Romina Power e Yari Carrisi. Non sfugge agli occhi dei più attenti un dato: molti di loro fanno parte del cast di Sanremo 2024. Sarà dunque una sorta di assaggio del Festival, senza ovviamente presentare gli inediti che verranno intonati all'Ariston.

Su Canale 5 andrà invece in onda Capodanno in musica con una serie di ospiti che - presentati da Federica Panicucci - avranno lo scopo di intrattenere i presenti a Genova (nella suggestiva cornice di Piazza De Ferrari) e i telespettatori: Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax.

I concerti del 31 dicembre

Diverse le piazze d'Italia che, oltre che per i consueti fuochi d'artificio, si stanno preparando per una serata di grande musica. Al concertone al Circo Massimo saranno presenti Francesca Michielin, Blanco e Lazza (fresco del successo di Cenere al Festival di Sanremo). In piazza Loggia a Brescia si esibirà Mr. Rain; a Mantova toccherà a Madame salire sul palco allestito in piazza Sordello. Lo spettacolo della notte di San Silvestro a Padova, in Piazza Insurrezione, sarà affidato a Francesco Gabbani.

A Firenze, precisamente in piazza della Signoria, ci sarà Diodato. In piazza del Campo, a Siena, è attesa Emma Marrone. A Scandicci andranno in scena Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò. Rimini si riunirà in piazza Fellini per accogliere il nuovo anno in compagnia di Biagio Antonacci.

Giorgia verrà accolta a Cosenza, in piazza dei Bruzi; Max Pezzali terrà il suo concerto a Corigliano-Rossano, in piazza Salotto. Il Capodanno a Palermo verrà trascorso con Elodie, mentre in piazza Duomo a Catania si prenderanno la scena Tananai e Mario Biondi. Anche la Sardegna sarà protagonista: Marco Mengoni, vincitore dell'ultimo Sanremo con Due Vite, si esibirà alla Fiera di Cagliari; a Olbia è tutto pronto per godersi lo spettacolo di Zucchero e Salmo; la protagonista di Nuoro sarà Noemi; Mahmood aprirà il 2024 di Castelsardo; il duo formato da Nek e Francesco Renga andrà in scena a Sassari, in piazza d'Italia; il porto turistico di Alghero ospiterà Ligabue.

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno Radio Norba ha organizzato un evento a Bari che vedrà sul palco Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. Immancabile la festa di Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli: i protagonisti saranno The Kolors, Arisa e Jimmy Sax, Enzo Avitabile e i Bottari, Francesco Cicchella in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini.