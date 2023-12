Sanremo, Amadeus annuncia i cantanti in gara. Ecco chi sono

Con un cambiamento di programma all'ultimo minuto, Amadeus ha deciso di portare a 30 il numero di cantanti in gara alla prossima edizione del festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato nel corso del Tg1, confermando che saranno quattro in più rispetto a quelli inizialmente previsti. Durante il telegiornale, quindi, il conduttore e direttore artistico ha annunciato anche 27 dei 30 cantanti che prenderanno parte alla gara. Tra loro anche molti big e colonne del repertorio della musica italiana.

I primi cantanti 13 annunciati all'inizio del telegiornale sono stati: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo. Successivamente, Amadeus ha proseguito la lista con: Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e poveri.