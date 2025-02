"Cuoricini" è già un tormentone. E va in gol perfino in Serie A...

Ascolta ora 00:00 00:00

«Cuoricini», la canzone dei Coma_Cose sarà il tormentone dell’estate. E non solo perché nel testo del brano il romantico dimunutivo palpita per ben 24 volte. Ma soprattutto perché il gesto manuale del cuoricino (lo si ottiene unendo i due indici leggermente ad arco e i due pollici sottostanti ndr) è il meme del momento. Il duo canoro composto da Fausto Zanardelli (alias «Coma»?) e Francesca Mesiano (alias «Cose»?) - resta solo il dubbio sulla misteriosa identità dell’underscore («_») - ci hanno visto (e sentito) lungo. Fausto e Francesca che nella loro prima vita facevano i commessi, ma già nel 2018 dicevano di «voler cambiare il rap», negli ultimi sette anni hanno accumulato ulteriore esperienza tanto da ritornare al festival di Sanremo facendo bene i Conti (e non solo inteso come Carlo) e con cuoricini ben sviluppati. Il pubblico ha gradito. «Cuoricini» è stata votata tra le migliori 5 nella classifica provvisoria della terza serata e durante lo speciale cover ha fatto le prove generali per candidarsi a sottofondo sonoro ufficiale della stagione 2025: di buon auspicio è aver duettato con Johnson Righeira sulle note di «L’estate sta finendo», canzone la cui bontà sta alla storia dei tormentoni nazionali come la Nutella sta alla crema spalmabile.

Una clamorosa avvisaglia del presumibile futuro martellante di «Cuoricini» si è avuta già ieri, addirittura esordendo calcisticamente in fase di commento durante un servizio di Dazn sulla partita di Serie A Bologna-Torino; il cronista ha infatti salutato i telespettatori dedicando loro un benaugurante «cuoricini». Per adesso la parola fatidica è sbocciata solo dalla bocca, in futuro potrebbe fiorire anche con un gesto delle mani. Così, giusto per essere trendy...