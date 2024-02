"Dolori insostenibili", a Francesca Michielin hanno asportato un rene

Francesca Michielin ha raccontato per la prima volta in pubblico del grave problema di salute che l'ha costretta a subire un intervento chirurgico di asportazione di un rene: la cantante, che si è detta tranquilla e oggi scherza sulla sua condizione, ha rivelato di aver scelto di percorrere la via dell'operazione a causa dei "dolori insostenibili" che la stavano affliggendo da tempo.

L'annuncio è stato fatto durante un'intervista concessa a "Stasera c'è Cattelan", trasmissione televisiva in onda sulle frequenze di RaiDue condotta per l'appunto da Alessandro Cattelan, da cui l'artista 28enne ha ereditato il ruolo di conduttrice di "X-Factor". "Hai raccontato dell'operazione senza specificare, c'era un pò di apprensione tra i tuoi fan. Mi sembra che tu adesso stia in grandissima forma, che cosa è successo esattamente?" , domanda il conduttore alla sua ospite. "È una cosa un pò pesante, diciamo che i miei amici mi hanno detto ‘dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo'" , scherza Francesca Michielin, senza tuttavia entrare nello specifico sul suo problema di salute.

"Perché, hai avuto un problema al rene?" , chiede ancora Alessandro Cattelan. "Sì, ho avuto un problema al rene" , ammette la cantante che continua poi a ironizzare: "però da oggi in poi dirò ‘un colpo di rene' anziché ‘un colpo di reni'...Ne ho uno solo adesso, ma si può vivere anche senza". "Però io, appunto, ci rido su di questa cosa" , prosegue l'artista, "e tutte le frasi tipiche come 'questa cosa costa come un rene' io dico 'no, ragazzi, un rene no, perché altrimenti rimango al verde'" . Nonostante il periodo difficile, quindi, la Michielin preferisce ironizzare sulla sua situazione. "Faccio tutte queste gag per scherzarci su, queste cose succedono nella vita" , considera ancora.