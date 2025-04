Elton John: "Non potrò più vedere i miei figli". La disperazione dell'icona della musica

Ascolta ora 00:00 00:00

È un periodo non semplice per l'icona della musica mondiale Elton John, la scorsa estate un'infezione agli occhi lo aveva portato vicino alla cecità anche se sul profilo Instagram aveva rassicurato i fan che la cosa era risolvibili, “ Guarirò, ma è un processo estremamente lento ” aveva scritto.

Il peggioramento

Ora invece le cose non sembrano migliorato. A novembre, ospite a “Good Morning America”, aveva ammesso: “ Non vedo da quattro mesi, non riesco a leggere nemmeno un testo ”, sottolineando come il problema avesse ritardato l’uscita del nuovo album. Si arriva quindi al 4 aprile quando l'artista in un'intervista al Times ha ammesso di continuare a non passare un periodo tranquillo: " Non riesco a vedere la TV, non riesco a leggere, non riesco a vedere i miei ragazzi giocare a rugby e a calcio. È stato un periodo molto stressante perché sono abituato ad ‘assorbire’ tutto ”.

Perché per il musicista la priorità è la sua famiglia, i suoi due figli Zachary, 14 anni, ed Elijah, 12 e il marito David Furnish. “ Abbiamo accompagnato Zachary alla scuola superiore, lo abbiamo lasciato, stava perfettamente bene, e sono tornato a casa e sono scoppiato in lacrime. David ha detto: ‘Cosa c’è che non va?’ Ho risposto: ‘Non vedrò mai più il mio bambino’. Ho pianto perché i bambini hanno fatto tutta la differenza nella mia vita. Ho sempre detto che volevo morire sul palco. Ora voglio che sulla mia lapide sia scritto: ‘È stato un grande papà.’ La mia carriera è stata meravigliosa, ma i bambini sono ciò che conta ”.

La buona notizia

Nonostante questo la buona notizia, soprattutto per un musicista del suo calibro, è quella che Elton John continua a fare musica ed ha da poco collaborato con Brandi Carlile per l’album “Who Believes in Angels?”, pubblicato proprio il 4 aprile 2025.

Avrei potuto fare facilmente un 'disco di Elton John', ma è proprio questo che non voglio fare più: volevo una sfida

Una grande soddisfazione per l'artista che ha ammesso: "". Una sfida sicuramente non semplice per quanto riguarda la vita privata, ma sicuramente vinta in quella