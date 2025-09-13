Elton John in ospedale: cosa c'è dietro la foto virale che ha fatto tremare i fan

Nelle ultime ore, una foto ha preoccupato i fan di tutto il mondo: Elton John in un letto d’ospedale, entrambe le gambe ingessate, circondato da fiori, palloncini e lettere di auguri. Un’immagine che ha fatto rapidamente il giro dei social, lasciando milioni di persone con il fiato sospeso.

Che cosa è successo al leggendario Rocket Man? È di nuovo in pericolo? I pensieri sono volati subito ai suoi problemi di salute degli ultimi anni e non senza motivo.

Una salute fragile che ha già preoccupato in passato

La reazione dei fan non è stata esagerata. Elton John ha attraversato diversi momenti difficili negli ultimi anni. Nel 2021, una caduta in casa lo ha costretto a un delicato intervento all’anca, che lo ha tenuto lontano dal palco per mesi. Nel 2023, è stato ricoverato d’urgenza in Francia dopo un'altra caduta nella sua villa, da cui fortunatamente si è ripreso rapidamente.

Non è finita: in passato, Elton ha anche sofferto di un’infezione oculare mentre si trovava sempre in Francia, episodio che ha sollevato nuove preoccupazioni sul suo stato di salute generale. Tutte queste vicende lo hanno portato a concludere la sua carriera live con un tour d’addio, per poter stare più vicino al marito David Furnish e ai loro due figli, Zachary ed Elijah. Visti i precedenti, è comprensibile che l’immagine in ospedale abbia scatenato ansia e apprensione.

Niente panico: è solo cinema

Eppure, qualcosa nella foto sembrava troppo scenografico. Le gambe ingessate erano piene di brillantini, le lettere disposte con cura, l’ambiente quasi “preparato” per una ripresa. Infatti, è esattamente così. Elton John sta bene, e quella foto non ha nulla a che vedere con un nuovo ricovero. Si tratta semplicemente di una scena del film “Spinal Tap II: The End Continues”, seguito del celebre mockumentary cult del 1984 This Is Spinal Tap, diretto da Rob Reiner. Una commedia satirica che prende in giro il mondo del rock e dove, stavolta, Elton è protagonista.

Sui social, il cantante ha scherzato: “ Ho fatto troppo rock e sono finito ingessato ”, spiegando che si tratta di un'immagine di scena. Non solo: Elton John parteciperà anche alla colonna sonora del film, con due brani: “Listen To The Flower People” e “Stonehenge”.

Dallo spavento al sollievo: i fan tirano un sospiro

Nei commenti, il sollievo è stato collettivo. “ Mi hai spaventato ”, ha scritto Charlie Puth, commentando il post come tanti altri fan in preda al panico iniziale.

Ancora una volta, Elton John riesce a sorprendere. Non più solo con la musica, ma anche con l’ironia e la voglia di mettersi in gioco, persino sul set di una parodia rock. Fortunatamente, stavolta il ricovero…