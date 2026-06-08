La Prima Estate, torna il festival che apre la stagione dei concerti

Riecco La Prima Estate, il festival alla quinta edizione che apre la stagione dei concerti musicali con il solito un cartellone che unisce grandi protagonisti internazionali, esclusive italiane e una forte attenzione ai talenti emergenti. L’evento si svolgerà al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore in due weekend consecutivi, dal 19 al 21 giugno e dal 26 al 28 giugno, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi.

La line-up 2026 punta su nomi forti della scena internazionale come i Gorillaz, che tornano in Italia con il nuovo album, e i Twenty One Pilots. In più spiccano Richard Ashcroft, Nick Cave and The Bad Seeds e The Libertines. Sul fronte italiano molto attesi Marlene Kuntz e Casino Royale, ma tutto il programma si conferma con un mix di generi e di esperienze che accontentano un gran numero di appassionati di musica.

Oltre i live

La Prima Estate non è, poi, soltanto concerti. Anche quest’anno tornano le sessioni di yoga sulla spiaggia, i talk musicali HANGOVER condotti da Massimo Coppola e gli incontri con gli artisti, pensati per aggiungere una dimensione più narrativa e culturale all’esperienza del festival. L’impostazione resta dunque quella di un evento che vive per tutta la giornata e non soltanto nella fascia serale.

Confermata anche l’attenzione verso i nuovi talenti grazie a Next Stage La Prima Estate, progetto realizzato con il Detune di Milano e dedicato agli artisti emergenti della scena italiana. Ogni serata del festival verrà aperta da uno di questi nomi: Jagwari e Unadasola il 19 giugno, Verda il 20, Sara Parigi il 26, Bhadmari il 27 e Aurevoir Sofia il 28.

Servizi e accesso

L’edizione 2026 introduce anche nuovi servizi pensati per semplificare la permanenza al festival. Il sistema sarà interamente cashless, senza token, con pagamento diretto tramite carta o altri sistemi elettronici; in alternativa sarà possibile acquistare una card interna del festival. Sono previste inoltre navette dedicate da Firenze e Pisa con collegamenti di andata e ritorno verso il Parco BussolaDomani.

Sul fronte logistico e commerciale, il festival conferma e amplia le proprie partnership, con Virgin Radio radio ufficiale dell’evento che trasmetterà dal festival durante i pomeriggi, con DJ set prima di ogni headliner. Con la quinta edizione, La Prima Estate consolida insomma la propria identità: una rassegna estiva che unisce grandi artisti, location scenografica e un format che va oltre il concerto tradizionale. Il ritorno al Parco BussolaDomani, tra mare e Alpi Apuane, rafforza ulteriormente il valore simbolico dell’evento, pensato per inaugurare la stagione con una proposta musicale di alto profilo

Il programma giorno per giorno

Venerdì 19 giugno: Jack White, alla sua prima volta in Italia da solista, preceduto dagli Hives in esclusiva italiana, oltre a Jagwari e Unadasola.

Sabato 20 giugno: giornata dedicata alla scena italiana con Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale, SI! BOOM! VOIL! e Verda.

Domenica 21 giugno: serata dal forte respiro britannico: Richard Ashcroft, The Libertines, The Wombats, The Ramona Flowers ed Ewan Sim.

Venerdì 26 giugno: Nick Cave and The Bad Seeds, affiancati da Sleaford Mods, Emiliana Torrini, Dove Ellis e Sara Parigi.

Sabato 27 giugno: arrivano i Gorillaz, insieme a Wolf Alice, Nation of Language, Don West e Bhadmari.

Domenica 28 giugno: gran finale affidato ai Twenty One Pilots, con Wet Leg, Midnight Generation e Aurevoir Sofia.