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La Prima Estate, torna il festival che apre la stagione dei concerti

Dal 21 giugno a Lido di Camaiore (Lucca) due weekend di musica (e tanto altro) con grandi nomi internazionali e talenti emergenti. Molto attesi i Gorillaz e gli altri big come Richard Ashcroft, Nick Cave,Twenty One Pilot e Jack White. Tra gli italiani spiccano Marlene Kuntz e Casino Royale

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Riecco La Prima Estate, il festival alla quinta edizione che apre la stagione dei concerti musicali con il solito un cartellone che unisce grandi protagonisti internazionali, esclusive italiane e una forte attenzione ai talenti emergenti. L’evento si svolgerà al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore in due weekend consecutivi, dal 19 al 21 giugno e dal 26 al 28 giugno, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi.

La line-up 2026 punta su nomi forti della scena internazionale come i Gorillaz, che tornano in Italia con il nuovo album, e i Twenty One Pilots. In più spiccano Richard Ashcroft, Nick Cave and The Bad Seeds e The Libertines. Sul fronte italiano molto attesi Marlene Kuntz e Casino Royale, ma tutto il programma si conferma con un mix di generi e di esperienze che accontentano un gran numero di appassionati di musica.

Oltre i live

La Prima Estate non è, poi, soltanto concerti. Anche quest’anno tornano le sessioni di yoga sulla spiaggia, i talk musicali HANGOVER condotti da Massimo Coppola e gli incontri con gli artisti, pensati per aggiungere una dimensione più narrativa e culturale all’esperienza del festival. L’impostazione resta dunque quella di un evento che vive per tutta la giornata e non soltanto nella fascia serale.

Confermata anche l’attenzione verso i nuovi talenti grazie a Next Stage La Prima Estate, progetto realizzato con il Detune di Milano e dedicato agli artisti emergenti della scena italiana. Ogni serata del festival verrà aperta da uno di questi nomi: Jagwari e Unadasola il 19 giugno, Verda il 20, Sara Parigi il 26, Bhadmari il 27 e Aurevoir Sofia il 28.

Servizi e accesso

L’edizione 2026 introduce anche nuovi servizi pensati per semplificare la permanenza al festival. Il sistema sarà interamente cashless, senza token, con pagamento diretto tramite carta o altri sistemi elettronici; in alternativa sarà possibile acquistare una card interna del festival. Sono previste inoltre navette dedicate da Firenze e Pisa con collegamenti di andata e ritorno verso il Parco BussolaDomani.

Sul fronte logistico e commerciale, il festival conferma e amplia le proprie partnership, con Virgin Radio radio ufficiale dell’evento che trasmetterà dal festival durante i pomeriggi, con DJ set prima di ogni headliner. Con la quinta edizione, La Prima Estate consolida insomma la propria identità: una rassegna estiva che unisce grandi artisti, location scenografica e un format che va oltre il concerto tradizionale. Il ritorno al Parco BussolaDomani, tra mare e Alpi Apuane, rafforza ulteriormente il valore simbolico dell’evento, pensato per inaugurare la stagione con una proposta musicale di alto profilo

Il programma giorno per giorno

Venerdì 19 giugno: Jack White, alla sua prima volta in Italia da solista, preceduto dagli Hives in esclusiva italiana, oltre a Jagwari e Unadasola.

Sabato 20 giugno: giornata dedicata alla scena italiana con Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale, SI! BOOM! VOIL! e Verda.

Domenica 21 giugno: serata dal forte respiro britannico: Richard Ashcroft, The Libertines, The Wombats, The Ramona Flowers ed Ewan Sim.

Venerdì 26 giugno: Nick Cave and The Bad Seeds, affiancati da Sleaford Mods, Emiliana Torrini, Dove Ellis e Sara Parigi.

Sabato 27 giugno: arrivano i Gorillaz, insieme a Wolf Alice, Nation of Language, Don West e Bhadmari.

Domenica 28 giugno: gran finale affidato ai Twenty One Pilots, con Wet Leg, Midnight Generation e Aurevoir Sofia.

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