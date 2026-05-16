Eurovision, boato per Sal Da Vinci che si commuove

Boato e commozione alla Wiener Stadthalle di Vienna per lo spettacolo di Sal Da Vinci. La sua performance di "Per sempre sì" sul palco dell'Eurovision, impreziosita da un abito da sposa con il tricolore e fuochi d'artificio, ha scatenato l'entusiasmo del pubblico e si è conclusa con la visibile commozione dell'artista. Al di là del risultato finale della gara, Sal Da Vinci si sta affermando come uno dei fenomeni musicali italiani più forti del momento in Europa. Con oltre 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, sta conquistando pubblico e classifiche ben oltre i confini italiani. Il brano in gara ha già raggiunto la prima posizione nelle classifiche italiane di Spotify, YouTube e Apple Music, ottenendo la certificazione del disco d'oro. Ma è soprattutto all'estero che il fenomeno sta sorprendendo addetti ai lavori e osservatori internazionali. Su Spotify il brano ha raggiunto la Top 10 in Lituania (#6), entrando anche nelle classifiche di Finlandia e Austria.

I risultati sono ancora più impressionanti su Apple Music, con piazzamenti ai vertici in numerosi Paesi europei: #2 a Malta, Top 10 in Grecia, oltre alla presenza stabile nelle classifiche di Lituania, Austria, Cipro, Svizzera, Svezia, Belgio e Paesi Baltici.