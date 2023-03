"Fabri Fibra è morto". Ma è una fake news: la storia della bufala sul rapper

Nel 2012 poi nel 2018 e ancora nel 2022, fino all'ultimo allarme lanciato pochi giorni fa. " Fabri Fibra è morto ". Ciclicamente la notizia della morte del rapper si diffonde a macchia d'olio sui social network, creando un'onda d'urto mediatica che, solo con il tempo, è stata compresa e classificata come semplice fake news. Eppure, la notizia del decesso improvviso di Fabri Fibra fa sempre scalpore. Come del resto quella della falsa morte di molti altri personaggi famosi, che finiscono nel mirino di fanatici del web pronti a alimentare indiscrezioni macabre inesistenti per un click in più.

Da oltre quindici anni la notizia della morte del rapper marchigiano torna a circolare sui social all'improvviso, alimentando la preoccupazione dei fan dell'artista. Fibra in realtà è impegnato con il nuovo album e sui social continua a condividere con i suoi follower i momenti salienti di questo periodo di intenso lavoro. La notizia di un incidente stradale, però, ha turbato la quiete dei social nelle ultime ore. La stessa identica notizia circolata già negli anni passati. Basta fare una semplice ricerca su Twitter per capire quanto e come l'indiscrezione sia diventata ormai una costante in rete.

Quando è nata la bufala sulla morte di Fabri Fibra

In realtà la bufala sulla morte del rapper risale al 2006. In quell'anno Fabri Fibra inscenò la sua morte in un videoclip trasmesso poi sull'emittente musicale MTV per la promozione del brano "Mal di stomaco". Alcuni fermo immagine del filmato musicale vennero estrapolati e inseriti in articoli sulla sua presunta morte, rendendo più realistica la notizia, alimentando una catena di fake new con il solo e semplice intento di generare maggiori visualizzazioni sui siti che trattavano la notizia. Un meccanismo consolidato che negli anni ha coinvolto altri artisti (il più recente riguarda Pippo Baudo) anche internazionali. Nel 2018 sul web si diffuse la notizia della scomparsa di Sylvester Stallone. Ma l'attore, per smontare la fake news, comparve sui social con un video per rassicurare tutti. Fabri Fibra invece non ha mai ceduto ai macabri scherzi del popolo della rete, che di certo non si fermerà.

Su twitter Mentana e Red Ronnie stanno twittando la notizia ancora da confermate che Fabri Fibra è morto in un incidente... — Alessandro Guzzardi (@Badlands71) May 1, 2013