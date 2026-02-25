Il Festival e l'effetto second screen: ecco di cosa si tratta

Tra le manifestazioni popolari, il Festival di Sanremo è quella in assoluto più spalmabile tra i diversi mezzi di comunicazione, dalla televisione alla radio passando per le piattaforme social, ma di certo è l’evento che meglio di tanti altri riesce a valorizzare l’effetto di second screen, che si concretizza quando un contenuto nato per un determinato media passa a un altro senza perdere audience e attrattività. La prima serata del Festival ha confermato appieno questa attitudine, con gli italiani incollati agli schermi ma con lo smartphone ben saldo nelle mani per postare, commentare, memizzare e ricondividere tutto quello che succedeva sul palco dell’Ariston. Intanto, monitorando i picchi del parlato digitale che online si è dipanato durante la serata condotta da Carlo Conti e da Laura Pausini, possiamo cristallizzare i momenti che hanno catturato l’attenzione digitale degli utenti. Le prime due finestre temporali della polarizzazione digitale state registrate dalle 21:15 alle 21.25 e dalle 21:45 alle 22:00, con le esibizioni di Michele Bravi e del rapper Sayf, poi con l’omaggio commosso al maestro Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso 8 novembre, e con l’uscita dell’attore turco Can Yaman. Un terzo significativo picco nel parlato digitale si è avuto un’ora più tardi, poco dopo le 22:45 in corrispondenza dell’esibizione di Tiziano Ferro, super ospite di questa serata inaugurale, mentre un quarto innesco del dibattito digitale si è avuto dalle 23:30 con l’esibizione del duo Marco Masini & Fedez e la partecipazione di Max Pezzali. Infine, ben oltre la mezzanotte, dall’1.10 all’1.25 di questa mattina, gli utenti si sono ingaggiati per l’ultima volta in corrispondenza delle esibizioni di Leo Gassmann, Francesco Renga e LDA e AKA 7EVEN.

Ma, come già abbiamo fatto ieri l’umore della rete e dei follower verso il Festival e gli artisti in gara può essere seguito incasellando gli incrementi dei nuovi follower degli account social e le interazioni totali raccolte. Nella classifica dei nuovi follower di Instagram troviamo al primo posto Sayf con una crescita di 23 mila iscritti, seguito da Samurai Jay con 14 mila nuovi follower, poi al terzo posto c’è la cantautrice Ditonellapiaga con 10 mila nuovi seguaci. Al quarto e quinto posto si piazzano Arisa e Nayt, rispettivamente con 9.900 e 9.200 nuovi follower.

Sul podio degli incrementi di TikTok, troviamo ci sono l’account di tre rapper, Samurai Jay con 7 mila nuovi follower, poi Luchè che incassa 4.300 nuovi iscritti e infine Sayf con 3.100. Alle loro spalle ritroviamo invece Arisa e Ditonellapiaga, rispettivamente con 2.800 e 2.600 nuovi follower.