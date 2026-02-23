Come funziona il voto al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo non è soltanto uno spettacolo televisivo, ma un grande evento collettivo in cui anche chi segue da casa può diventare protagonista. Nell’edizione 2026, il meccanismo di voto conferma il ruolo centrale del pubblico, chiamato a esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto, attivo sia da rete fissa sia da cellullare. Una partecipazione che, anno dopo anni, si rivela decisiva, tra sorpassi in classifica e colpi di scena, il consenso popolare può influenzare in modo significativo l’esito finale della gara.

Ma oltre al televoto, a decretare i vincitori saranno tre giurie, quella della Sala Stampa, Tv e Web, la Giuria delle Radio e, appunto, il pubblico tramite televoto. Tutti insieme contribuiscono a stabilire sia i vincitori della gara principale dei Big sia quelli della categoria “Nuove Proposte”.

Il meccanismo serata per serata

Nella prima serata si esibiscono tutti e 30 i Big in gara, ma a esprimere il proprio voto è esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Si tratta quindi di una valutazione interamente tecnica, affidata ai professionisti dell’informazione.

Durante la seconda e la terza serata, invece, si alternano 15 Big per volta. In queste due serate entra in gioco anche il pubblico da casa, il risultato è determinato per il 50% dal televoto e per il restante 50% dalla Giuria delle Radio.

La quarta serata, dedicata alle cover, prevede una suddivisione più articolata, il pubblico incide per il 34%, mentre la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio contribuiscono ciascuna per il 33%. È una serata a sé, con una propria classifica.

Infine, nella serata finale, tornano sul palco tutti e 30 i Big. Il risultato complessivo deriva dalla somma dei voti accumulati nelle serate precedenti. I cinque artisti più votati accedono al rush finale, dove si procede a una nuova votazione con la stessa ripartizione tra pubblico e giurie, decisiva per proclamare il vincitore.

Quando vota il pubblico

Il televoto entra nel vivo soprattutto a partire dalle serate centrali del Festival. In particolare, durante la seconda serata di mercoledì 24 febbraio e la terza di giovedì 25 febbraio, si esibiscono ogni volta 15 artisti. In questi due appuntamenti il pubblico da casa, attraverso il televoto, insieme alla Giuria delle Radio, è chiamato a esprimere le proprie preferenze. I risultati vengono poi resi noti sotto forma di classifica provvisoria limitata alle prime cinque posizioni, senza però indicare l’ordine preciso degli artisti in graduatoria.

Modalità di voto

Nel corso di ogni serata vengono resi noti i codici associati agli artisti in gara, sia per la categoria dei Big sia per quella delle Nuove Proposte, così da permettere al pubblico di esprimere la propria preferenza.

Si può votare in due modalità. Da telefono fisso è necessario comporre il numero 894.001 e seguire le indicazioni fornite dalla voce guida, ogni voto ha un costo di 0,51 euro IVA inclusa. In alternativa, da cellulare è possibile inviare un SMS al numero 475.575, indicando nel messaggio il codice corrispondente all’artista scelto.l televoto è considerato valido esclusivamente quando viene ufficialmente aperto durante la diretta televisiva. Inoltre, possono essere previsti limiti al numero di voti esprimibili da una stessa utenza.

Il Festival si articola in più serate, nelle quali il televoto del pubblico si intreccia con le valutazioni delle giurie tecniche, contribuendo in modo determinante alla definizione delle classifiche.

Il “peso” del televoto

Un momento particolarmente atteso è la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio. In questa occasione i Big reinterpretano brani celebri, spesso accompagnati da ospiti speciali in duetto. Il sistema di voto prevede una ripartizione precisa, il pubblico da casa incide per il 34% sul risultato finale, mentre la Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio contribuiscono ciascuna per il 33%. È importante sottolineare che la gara delle cover è autonoma rispetto alla competizione principale, la classifica stilata in questa serata non influisce su quella dei brani inediti in concorso.

La finale, prevista per sabato 28 febbraio, vede invece il ritorno sul palco di tutti e 30 i Big. Anche in questo caso la suddivisione delle percentuali resta invariata, 34% al televoto e 33% a ciascuna delle due giurie. I punteggi accumulati nelle serate precedenti vengono sommati e permettono di individuare i cinque artisti meglio classificati, che accedono alla fase conclusiva. Qui si svolge una nuova votazione, con lo stesso peso percentuale tra pubblico e giurie, che decreta il vincitore del Festival.

La strategia dietro il televoto e le giurie

Il meccanismo delle tre giurie permette di bilanciare consenso popolare e giudizio tecnico, dando peso sia alla popolarità dei brani sia alla valutazione

professionale. Questo sistema rende ogni serata fondamentale, anche un artista amato dal pubblico potrebbe non vincere senza il supporto delle giurie, mentre un talento meno noto può sorprendere grazie ai giudizi tecnici.