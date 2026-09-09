Gino Paoli, esce l’inedito “Quando ti rivedrò”: doveva essere un duetto con Ornella Vanoni

Gino Paoli e Ornella Vanoni in una immagine diffusa l'8 settembre 2026. Sugar annuncia l'uscita di 'Quando ti rivedr�', l�ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, in uscita il 23 settembre nella notte tra i compleanni di Ornella Vanoni e Gino Paoli. ANSA/ UFFICIO STAMPA SUGAR ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Sei mesi dopo la sua scomparsa Gino Paoli è pronto a tornare al centro della scena musicale con il brano inedito “Quando ti rivedrò”. L’artista avrebbe dovuto cantare il singolo insieme a Ornella Vanoni, ma il destino li ha divisi poco prima che la canzone finisse in studio di registrazione. Ora, in occasione dell’uscita della riedizione della raccolta del 2019 di Paoli “Appunti di un lungo viaggio” la casa discografica Sugar ha voluto pubblicare il singolo postumo che Gino aveva scritto a quattro mani con Adriano Pennino e che lo avrebbe visto nuovamente duettare insieme a Ornella anni dopo “Senza fine”.

Quando esce

Romanticamente il brano uscirà nella notte che separa i compleanni dei due artisti, quella tra il 22 e il 23 settembre, quasi a ricordare il filo rosso che ha unito e continua a unire Gino Paoli e Ornella Vanoni nonostante la loro scomparsa. In realtà il tempo ha scandito l’intera storia del brano, un dialogo d’amore profondo, intimo e sospeso tra due persone che si rivedono dopo un periodo di lontananza. Gino Paoli aveva scritto il testo tre anni fa, salvo poi proporlo a Ornella solo nel 2025. La cantante avrebbe dovuto registrare la sua parte in studio a fine novembre ma morì tre giorni prima dell’appuntamento fissato nella casa del cantautore a Nervi.

Il racconto di Paoli

“Volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla, l’aspettavo a casa mia, a Nervi, di lunedì e invece… Tipico suo, in fondo”, scrive Paoli in una nota postuma che accompagna la raccolta, che uscirà il 25 settembre. Tra provocazione e ironia, come è sempre stato il rapporto tra Gino e Ornella, il cantautore ha comunque deciso di registrare il brano come omaggio a lei, trasformando la sua parte in musica: “Nessuno poteva prendere il suo posto. Però riempire quel vuoto con la tromba di Paolo Fresu, che oltre a essere uno straordinario musicista era un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore. Secondo me, per una volta, non avrebbe brontolato nemmeno lei”.

“Quando ti rivedrò” è la testimonianza della loro storia che, tra sentimento e musica, non si è mai davvero conclusa: dall’amore travolgente scoppiato nel 1960 alla fitta collaborazione artistica portata avanti negli anni ‘8