Giovani talenti in concerto nei cortili e palazzi storici

Torna il Festival LagoMaggioreMusica, l'appuntamento estivo firmato Gioventù Musicale d'Italia che ogni anno incanta il pubblico col talento musicale emergente.

Da venerdì al 23 agosto, la rassegna accende di note luoghi straordinari di uno dei territori più scenografici d'Italia, portando in scena giovani musicisti italiani e internazionali già premiati nei concorsi più prestigio si e acclamati dalla critica. Giunto alla sua trentunesima edizione, il Festival trasforma le due sponde del Lago Maggiore in un palcoscenico diffuso dove la grande musica classica incontra l'innovazione, in un dialogo vivo tra i capolavori della tradizione cameristica, il Novecento e nuove sperimentazioni. Il tutto si svolge in luoghi mozzafiato: chiostri, palazzi storici, abbazie ed eremi si aprono al pubblico per un'esperienza che fonde arte, paesaggio e talento. Vediamo qualche appuntamento.

Venerdì, la serata inaugurale del Festival si tiene sulla sponda piemontese, ad Arona, dove il violino di Mariam Abouzahra e il pianoforte di Nora Emödy apriranno la rassegna a Casa Usellini. Nell'ottobre 2024, la giovanissima violinista si è aggiudicata il Primo Premio e il «Soroptimist Prize» al 74esimo. Concorso Internazionale «Gian Battista Viotti» di Vercelli, diventando la più giovane vincitrice nella storia della competizione. Nóra Emdy ha ottenuto riconoscimento internazionale grazie ai suoi successi in prestigiosi concorsi e alle collaborazioni con rinomate orchestre e direttori. Sui loro leggii le musiche di Beethoven, Paganini e Schumann per un indimenticabile primo appuntamento del festival.

Sabato 30 luglio il Festival si sposta a Lesa, dove Andrzej Grygier, uno dei chitarristi più promettenti della sua generazione, Primo Premio al Concorso Internazionale Pittaluga di Alessandria 2024, suonerà Maw, Coste e Tansman. Il primo di agosto, venerdì, di nuovo ad Arona, si esibirà il primo quartetto della rassegna, Opus13. Formatosi nel 2014, il quartetto è composto dai violinisti norvegesi Sonoko Miriam Welde ed Edvard Erdal, dal violista Albin Uusijärvi e dal violoncellista Daniel Thorell, entrambi svedesi. Il norvegese Opus13 è uno dei giovani ensemble più entusiasmanti d'Europa, apprezzato per la sua vivacità e per la ricchezza cromatica delle sue esecuzioni e recentissimo vincitore sia del Primo Premio Wigmore Hall International String Quartet Competition di Londra sia del Premiére Grand Prix al Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux.

Il programma comprende il Quartetto in sol minore op. 27 di Edvard Grieg e il Quartetto in la minore op. 13 n. 2 di Felix Mendelssohn (informazioni su altri concerti del programma sul sito internet: https://www.jeunesse.it).