Guccini, Meloni: “Canterò ancora le sue canzoni perché l’ideologia non mi appartiene”

Alla fine anche Giorgia Meloni ha deciso di esprimere il suo pensiero nel giorno della scomparsa del cantautore Francesco Guccini.

“Ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani. E io ho amato profondamente la sua musica e le sue canzoni. Conosco a memoria molto dei suoi testi. Splendidi, poetici, lirici. “Cirano” e “Cristoforo Colombo” sono tra le composizioni più belle e profonde della musica italiana, e io gli sono grata per il contributo che ha dato alla mia formazione ideale", ha dichiarato la presidente del Consiglio. Che poi ha aggiunto: “Continuerò a cantare le sue canzoni, e a ringraziarlo per averci regalato delle emozioni. Lo farò nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Perché non mi appartiene e non mi apparterrà mai l’ideologia: sono una persona libera e la libertà di leggere e ascoltare tutto - al di là delle differenze - sarà sempre la mia bussola”.

Il riferimento è agli ultimi anni in cui l’artista aveva rivolto parole dure nei confronti della premier, arrivando a dire che gli ricordava un fascista incontrato in passato e definendo il suo governo un “regime”. O ancora arrivando a definirla “furba” e “pericolosa”.

Il 25 aprile 2020, Guccini aveva pubblicato sui social una versione riadattata di “Bella ciao”, scrivendo: “Con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornar. Ma noi faremo la Resistenza. Noi faremo la Resistenza come fecero i partigiani”.

Nonostante ciò, la premier aveva provato a invitare Guccini ad Atreju, ma il cantante declinò.