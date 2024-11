"Impossibile registrare il nuovo album, non ci vedo più". Il dramma di Elton John, come sta davvero il cantante

Ascolta ora 00:00 00:00

Le condizioni di salute di Elton John sarebbero peggiori di quanto i fan si aspettavano. Lo scorso settembre il cantante britannico, amato in tutto il mondo, aveva rivelato di soffrire di un problema all'occhio dall'estate. In un post pubblicato su Instagram, aveva parlato di una seria infezioni agli occhi che aveva limitato di molto la sua vista. Aveva poi spiegato che avrebbe dovuto seguire un lungo percorso di guarigione, invitando i propri fan ad avere pazienza.

A distanza di mesi il 77enne non sembra aver riportato miglioramenti. Sembra infatti che il cantante continui ad avere problemi all'occhio destro. Intervenuto come ospite del talk show statunitense "Good Morning America", Elton John ha sconvolto i fan spiegando loro che non riesce a registrare le nuove canzoni a causa delle condizioni dell'occhio. " Purtroppo ho perso la vista dall'occhio destro a luglio perché ho contratto un'infezione nel sud della Francia - ha rivelato - e sono passati quattro mesi da quando non sono più in grado di vedere. Inoltre, anche il mio occhio sinistro non è il massimo ". Non solo. Il cantante ha poi aggiunto: "Posso fare qualcosa come questa intervista, ma andare in studio e registrare non lo so, perché non riesco a vedere un testo per cominciare a cantare. Non è mai una fortuna che accada una cosa del genere, e mi ha scioccato e non riesco a vedere nulla, non riesco a leggere nulla, non riesco a guardare nulla" .

Parole che hanno destato non poche preoccupazioni in tutti coloro che amano e seguono il musicista britannico da tanti anni. Elton John si è ritirato dalla sua onorata carriera lo scorso 8 luglio 2023, salutando il suo vasto pubblico alla fine del Farewell Yellow Brick Road Tour, ma non ha mai abbandonato davvero i suoi fan, che speravano in un suo ritorno. Purtroppo sembra proprio che il cantante non sarà in grado di proseguire con i suoi progetti artistici. Non al momento, almeno.

Nel corso dell'intervista a Good Morning America, il musicista britannico non ha saputo dire nulla circa il suo nuovo album, che per adesso non è in fase di sviluppo. Il 77enne ha ammesso che è trascorso un po' di tempo dall'ultima volta che ha lavorato al progetto, e che attualmente si sente artisticamente bloccato. Per quanto riguarda l'occhio, il cantante si sta curando e ha trovato speranza in una terapia. Proprio su questo si starebbe concentrando in questi mesi.

Il musicista ha infine parlato del docu-film su di lui, 'Elton John: never too late'.

Sono orgoglioso del documentario - ha dichiarato -. Sono orgoglioso dei miei figli. Sono orgoglioso del mio atteggiamento verso me stesso e verso quello che sta succedendo. Sono semplicemente molto fortunato e molto grato

".