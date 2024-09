"Grave infezione agli occhi". Cosa sta succedendo a Elton John

Ascolta ora 00:00 00:00

Pochi giorni dopo avere annunciato l'uscita dell'ultimo documentario sulla sua vita - "Elton John: Never Too Late!" su Disney+ dal 13 dicembre - il cantante inglese ha rivelato di avere vissuto un'estate travagliata dal punto di vista della salute a causa di una grave infezione oculare. Sir Elton John ha raccontato il suo calvario in un post pubblicato sui suoi canali social, rivelando ai fan dell'infezione contratta pochi mesi fa.

" Durante l'estate ho dovuto affrontare una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una vista limitata solo in un occhio", ha svelato l'artista britannico, 77 anni, parlando per la prima volta delle sue condizioni. L'annuncio a sorpresa ha scosso i fan perché né il cantante né la stampa inglese avevano parlato del suo stato di salute attuale. Per tutti Sir Elton John si stava godendo una tranquilla estate di riposo e relax non certo un esilio forzato di natura medica. La popstar si è però apprestata a rassicurare tutti sulle sue attuali condizioni: " Sto guarendo ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all'occhio colpito ".

Gli ultimi anni sono stati estremamente difficili per John che si è trovato a dovere fronteggiare una lunga e sfortunata serie di emergenze mediche. Nel 2020 contrasse il Covid finendo in ospedale e nel 2021, a causa di un incidente domestico, fu costretto a sottoporsi a un delicato intervento all'anca per poter tornare a camminare. Lo scorso anno, infine, Elton John scivolò nella sua abitazione di Nizza e fu costretto a ricorrere nuovamente alle cure mediche fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il cantante inglese non ha fornito spiegazioni sul tipo di infezione e su come questa abbia compromesso la sua vista, ma attraverso i social Elton John ha voluto ringraziare i medici che si sono presi cura di lui e tutti i fan e i follower che in questi mesi, nonostante la notizia fosse rimasta privata, gli sono stati vicini. " Sono così grato all'eccellente team di dottori e infermieri e alla mia famiglia, che si sono presi così bene cura di me nelle ultime settimane.

Ho trascorso l'estate in tutta tranquillità a casa, in, e sono positivo sui progressi che ho fatto finora nella mia guarigione e nel mio recupero", ha concluso John nella nota affidata al web poche ore fa.