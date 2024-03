Jon Bon Jovi operato alle corde vocali: cosa succede al tour

Il prossimo 7 giugno Jon Bon Jovi uscirà con un nuovo album, "Forever", il sedicesimo della sua carriera. Dopo l'uscita dell'atteso disco, che arriva quattro anni dopo l'ultimo intitolato "2020", non seguirà però una tournée come i fan si auguravano. A fermare l'artista statunitense sono i postumi del delicato intervento chirurgico subìto un anno e mezzo fa alle corde vocali. L'annuncio è arrivato per bocca dello stesso Bon Jovi che, in un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica Mix 104.1 Boston, ha spiegato: "Mi sto ancora riprendendo da un intervento chirurgico importante".

Alla fine del 2022 Jon Bon Jovi si è sottoposto a una laringoplastica per ricostruire le corde vocali. Il rocker americano non aveva mai parlato dei suoi problemi di salute ma ha scelto di farlo in occasione del lancio del suo nuovo album attraverso i microfoni di Mix 104.1 Boston. Durante la lunga chiacchierata, Jon Bon Jovi ha raccontato che la sua voce stava cambiando e a seguito di una visita specialistica i medici gli hanno comunicato, che una delle sue corde vocali era atrofizzata.

"Una era spessa come un pollice e l'altra era spessa come un mignolo. Quindi quella più forte stava schiacciando quella più debole e io non cantavo bene", ha raccontato l'artista, che ha compiuto 62 anni lo scorso 2 marzo. "La mia arte mi veniva portata via all'improvviso", ha ricordato Jon Bon Jovi, parlando dell'intervento di laringoplastica di medicalizzazione - conosciuta anche come tiroplastica - al quale si è sottoposto a Philadelphia.

L'operazione alle corde vocali lo ha costretto a prendersi una pausa dagli impegni pubblici, ma non a smettere di scrivere. In questi due anni, infatti, Bon Jovi ha sfruttato la lontananza dal palco per scrivere nuove canzoni. "Anche se sono sulla buona strada per la guarigione mi sono preso il mio tempo per fare una canzone al giorno per realizzare il disco", ha spiegato in radio il cantautore statunitense. Al momento Jon Bon Jovi non se la sente, però, di ritornare a cantare dal vivo con la band: "Desidero fare un tour l'anno prossimo, ma mi sto ancora riprendendo. Il mio desiderio è quello di poter fare due ore e mezza a notte, quattro sere a settimana per mesi interi. Ci vorrà tempo". In attesa di rivedere lui e i Bon Jovi sul palco, i fan possono consolarsi con la notizia dell'uscita del docufilm sulla vita e la carriera del cantante e la sua band, "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", disponibile dal 26 aprile su Disney +.