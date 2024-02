“L’atomo è divisibile...”. Il Volo soffia via le polemiche sul loro futuro

“L’atomo è divisibile, ma noi no”. Addio sospetti, addio voci di scioglimento. Il Volo ha smentito oggi da Fiorello a Viva Rai2. Tra una “Grande amore” più o meno sussurrata a via Asiago, una bellissima coreografia su “Capolavoro” e una rivisitazione de “La Turandot” di Puccini, hanno scherzato sulle finte voci di scioglimento che li accompagna da qualche settimana, specialmente da quando, durante una intervista a Radio Number One, un loro scambio di battute era stato considerato un battibecco e quindi un segnale di rottura del trio. Alla radio Ginoble

aveva detto che la canzone Capolavoro appena presentata al Festival “è stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ troppo seriosa. Noi siamo così, e possiamo essere anche altre cose”. Il riferimento è anche alla cover dei Queen ”Who wants live forever”dei Queen e interpeetata nella serata dei duetti e delle cover. mmediata replica di Barone sempre durante il

collegamento: “Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me”. Apriri cielo, si è scatenato il solito torneo di indiscrezioni inventate. Insostanza, Piero Barone starebbe prendendo lezioni da solista in vista di uscire dal grupppi(in realtà lo fa da sempre - ndr), Gianluca Ginoble vorrebbe lasciare il trio per la fidanzata che vive in America e che avrebbe potuto diventare una sorta di Yoko Ono. Ignazio Boschetto non farebbe altro che organizzare il matrimonio. Tutto falso. Mentre dai social del trio emergono indizi che fanno immaginare un prossimo annuncio, Fiorello ha assicurato con la propria tiiica ironia: che “loro sono unitissimi! Non sono mica un iceberg qualunque che si scioglie così”.