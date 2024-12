L’Orchestra Sinfonica di Milano svela le più belle note delle feste

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell’attesa del Natale e del Capodanno, l’Orchestra Sinfonica di Milano scalda l’atmosfera milanese con una programmazione che attrae grandi e piccoli e diventa la colonna sonora delle festività natalizie milanesi. A partire dall’imperdibile cine-concerto Mary Poppins in Concert Live to Film, venerdì 6 dicembre alle ore 20, sabato 7 dicembre alle ore 16 e alle ore 20, all’Auditorium di Milano, sotto la direzione di David Mahoney. Una celebrazione sinfonica di uno dei più grandi classici del cinema per bambini.

Si prosegue con una pietra miliare del repertorio, quella che vede impegnati Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano, venerdì 13 (ore 20) e domenica 15 dicembre (ore 16): Der Messias K 572, adattamento di Wolfgang Amadeus Mozart del celebre oratorio inglese composto, quasi 50 anni prima, da Georg Friedrich Händel, con Anna Prohaska (soprano), Chiara Tirotta (mezzosoprano), Ilker Arcayürek (tenore), Liviu Holender (baritono), sotto la direzione di Christoph Koncz. Appuntamento con cui prosegue la tradizione della Fondazione di eseguire il grande capolavoro della musica sacra in occasione del Natale, quest’anno con l’interessante variazione della versione mozartiana. Un rituale iniziato nel 2007 con la bacchetta di Neville Marriner e consolidatasi negli anni.

Sabato 14 dicembre, alle ore 16 è il momento di uno spettacolo dedicato ai più piccoli, per la rassegna «Crescendo in musica». È l’imperdibile spettacolo «Il Canto di Natale», sulle musiche di Ciajkovskij, tratto dal capolavoro senza tempo di Charles Dickens, che da sempre affascina il mondo del teatro e del cinema, in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Nel pieno spirito natalizio, un appuntamento che esalta lo spirito natalizio.

Giovedì 19 (ore 20.30) è, invece, il momento di «Christmas Carols Show», con l’Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano affiancati dal Coro di Voci Bianche e dal Coro I Giovani di Milano. Durante il periodo dell’Avvento, è entrata anche nella nostra tradizione l’esecuzione delle carole natalizie, firmate da compositori come John Rutter, Leroy Anderson e Karl Jenkins, nomi legati indissolubilmente al repertorio natalizio. Si mantiene viva questa tradizione all’Auditorium di Milano, dove anche quest’anno si ascolta questo grande classico della programmazione, ribadendo la vicinanza dell’Orchestra Sinfonica di Milano al suo pubblico, consapevole di quanto sia importante scaldare gli animi delle persone nello spirito natalizio.

Per i festeggiamenti di fine del 2024, si onora la tradizione in Largo Mahler con la grandiosa Nona di Beethoven eseguita dall’Orchestra Sinfonica e dal Coro Sinfonico di Milano, in cartellone per quattro giorni consecutivi, domenica 29 dicembre (ore 16), lunedì 30 dicembre (ore 20), martedì 31 dicembre (ore 20) e mercoledì 1° gennaio (ore 16). All’Auditorium di Milano, a cavallo tra 2024 e 2025, si esegue il capolavoro beethoveniano sotto la bacchetta del Direttore Musicale Emmanuel Tjeknavorian, nei 200 anni della sua composizione. Concludendo in bellezza l’anno con questo Neujahrskonzert, a tutti gli effetti un festeggiamento del nuovo anno e dell’avvenire, la Sinfonica offre alla città uno tra gli eventi di punta del periodo delle Festività per la nostra città, un titolo tra i più amati dal pubblico e dai grandi interpreti.

È ormai una tradizione per tantissimi milanesi quella di trascorrere il Capodanno all’Auditorium di Milano, ascoltando le note che Beethoven dedica all’intera umanità, un modo per festeggiare insieme in un grande abbraccio sinfonico. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.