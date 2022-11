"Ho perdonato Fedez, ma...": Tiziano Ferro silura il rapper dopo gli attacchi omofobi

"Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?" . Così, nel 2011, Fedez si prendeva gioco dell'artista di Latina, che proprio in quel periodo aveva coraggiosamente dichiarato la sua omosessualità. Parole pesanti, soprattutto se pronunciate dal paladino dei diritti della comunità LGBT, dal primo sostenitore del ddl Zan. E proprio su quelle parole è tornato Ferro in un'intervista ai microfoni di Leggo.

Tiziano Ferro bacchetta Fedez

"Io ho perdonato e vado avanti" , ha esordito il 42enne, ma c'è un dettaglio che proprio non gli va giù. Tiziano Ferro ha ricordato infatti che quella canzone di Fedez è ancora lì a fare streaming e a produrre ricchezza: "E io parlo di me, di quello che ho subìto e delle offese che continuerò a ricevere ascoltandolo quando qualcuno lo suona, perché quel brano (“Tutto il contrario”, ndr) non è stato ritirato dal mercato. È facile invitare le persone a prendere un caffè. Io quando ho sbagliato, ho pagato. Per intero. Sempre" . Un'analisi chiara, lucida, netta: "Per cui, io non faccio la giustizia per nessuno, ognuno si deve mettere a disposizione della giustizia. Io non sono uno dalle mezze misure. Quando e se offenderò qualcuno chiederò scusa, o ci rimetterò la faccia" .

Il precedente