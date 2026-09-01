Lionel Richie ricoverato in ospedale dopo un malore sul palco

Preoccupano le condizioni di salute di Lionel Richie. L’artista americano, 77 anni, è ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore al termine di un concerto in Missouri. Richie è stato trasportato in ospedale per accertamenti e, secondo quanto riferito dal sito statunitense TMZ, i medici stanno valutando, tra le possibili cause del malore, anche un’eventuale disidratazione.

La stampa americana riferisce che Lionel Richie si stava esibendo al The Muny di Forest Park a St. Louis, ennesima tappa del suo tour negli USA, quando ha chiesto aiuto al suo staff. I testimoni presenti al concerto hanno raccontato che Lionel è apparso in difficoltà verso la fine dello show, tanto da richiedere una sedia per sedersi mentre eseguiva l’ultimo brano, “All Night Long”. A quel punto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure all’artista e disposto il suo trasferimento d’urgenza in ospedale per sottoporlo agli accertamenti del caso. Al momento il suo entourage non ha fornito ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ma dalle informazioni disponibili, Richie non sarebbe in pericolo di vita.

Il precedente a giugno

Non è la prima volta, negli ultimi mesi, che Lionel Richie accusa un malore durante un concerto. Un episodio simile era avvenuto lo scorso giugno, quando il cantante era stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi sentito male sul palco durante uno spettacolo al Grand Casino Arena in Minnesota. Anche in quell’occasione aveva interrotto l’esibizione prima della conclusione, dopo aver confidato al pubblico di sentirsi “stordito” e “strano”. I paramedici lo avevano raggiunto nel backstage e, dopo avergli prestato le prime cure, lo avevano accompagnato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti salvo poi essere dimesso pochi giorni dopo.