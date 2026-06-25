Paura per Lionel Richie, il malore durante l'apertura del suo tour: concerto interrotto, cosa è successo

Grande apprensione per Lionel Richie, famoso cantante e compositore statunitense. Nel corso della serata di apertura del suo tour congiunto con Earth, Wind & Fire, il 77enne ha accusato un malore che lo ha costretto a interrompere la sua esibizione sul palco di St. Paul, Grand Casino Arena, in Minnesota.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, Richie si stava esibendo da circa un'ora. Prima di accusare il malore ha effettivamente riferito al suo pubblico di non stare bene, di avere le vertigini e di avere bisogno di stare fermo. Si è effettivamente seduto più volte mentre stava cantando sul palco. "Quando vi sentite storditi, sedetevi", ha detto, cercando di sdrammatizzare.

In un secondo momento si è seduto davanti al pianoforte per eseguire "Three Times a Lady", infine ha richiesto una piccola pausa ed è stato dato un intervallo, mentre la band restava sul palco, intrattenendosi per circa 15 minuti con il pubblico. "Purtroppo, Lionel non si sente bene. Non potrà continuare.

Ulteriori informazioni saranno disponibili", ha dichiarato il sassofonista Dino Soldo, che ha poi ringraziato i presenti per la loro pazienza.

Al momento non pare che ci siano problemi di salute gravi. Rimane il fatto che i fan del cantante sono molto preoccupati e attendono sue notizie.