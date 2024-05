Irlanda "esoterica", Ucraina "santa" e Finlandia "nuda": cosa è successo nella prima serata dell'Eurovision

È iniziato oggi l'Eurovision, il festival della canzone europea, che vede in gara per l'Italia Angelina Mango. La manifestazione quest'anno si tiene nella città svedese di Malmo. La città è stata blindata da un imponente apparato di sicurezza per garantire lo svolgimento regolare della manifestazione, che si prevede che fino a sabato richiamerà circa 100mila persone. Ma la guerra a Gaza, e i tumulti che si stanno registrando in tutte le città europee, sono un campanello di allarme per possibili manifestazioni che potrebbero verificarsi anche nella città svedese, dove potrebbero arrivare decine di migliaia di pro-Pal. Nessuna bandiera della Palestina sarà ammessa all'interno del palazzetto in cui si svolge il Festival, a differenza di quanto avviene con Israele: nell'arena si possono portare solo bandiere dei Paesi in gara e nessun simbolo politico.

Niente Italia sul palco di Malmo di questa sera: Angelina Mango, con la sua "La noia", si esibirà nel secondo gruppo di cantanti il prossimo giovedì, giorno in cui salirà sul palco anche Israele. L'esibizione più forte di tutte in questa serata è stata quella dell'Irlanda, che con Bambie Thug ha portato Doomsday Blue, che nella sua esibizione ha portato simboli esoterici e non solo. " L'Irlanda mi ha appena portato 7 demoni a casa, grazie mille ", è il commento di un utente social su Twitter. " Ma a me sta pure simpatica la satanessa ma sono veramente terrorizzata dall'esibizione e dalla canzone (soprattutto). E penso lo sia anche il pubblico generalista che guarda stasera l'Esc in tv ", è il commento di un altro. La cantante, come da lei stessa dichiarato, pratica la stregoneria, anche quella del sangue. Bambie Thug è uno dei due cantanti non-binari presenti in questa edizione dell'Eurovision, l'altro salirà sul palco nella serata di giovedì.

Successivamente è stato il momento dell'Ucraina, che ha portato sul palco "Teresa & Maria", brano di Alyona Alyona e Jerry Heil, che cantano un brano dedicato a Madre Teresa di Calcutta e alla Vergine Maria. Una contrapposizione forte rispetto all'Irlanda, che rispecchia quelle che sono le molte anime di questo spettacolo, il cui obiettivo è quello di rappresentare al meglio tutte le diversità dell'Europa.

Trasgressione spinta al massimo per la Finlandia, che è salita sul palco in mutande ma, grazie allo staging ottimamente studiato, il cantante è sembrato nudo al pubblico da casa.